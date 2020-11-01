梅州男子替雙胞胎弟弟考車牌　遭人臉識別系統揭穿

據內地傳媒報道，廣東梅州五華縣男子阿福（化名）早前報名了車牌考試，眼看考試效期將屆，阿福卻仍卡在「科目二」，心急之下他突發奇想，拜託其雙胞胎哥哥阿旺（化名）代為應考。 不過，妄圖偷天換日的阿福和阿旺，著實低估科技的日新月異。阿旺踏入考場後不久，即遭車載人臉識別系統揭穿其非本人，當場被警員帶走調查。

現場考官李雄英表示，工作人員發現問題後，將情況匯報給考官，考官立即對當事人報名相片與現場考試照片進行比對，用手機再進行人臉識別，確認應考者並非報名者本人。

替考者阿旺表示，他是代替雙胞胎弟弟阿福前來考試。阿福則表示，此前已經連續兩次未能通過科目二考試，眼看3年的考試時限快要到期，所以讓哥哥來幫他考。

事件周日（1日）經內媒報道後引發網絡關注，迅速登上微博熱搜榜第二名。有網民表示，「高科技完勝DNA」，但也有許多人分享見聞，指雙胞胎被人臉識別系統誤認為同一人其實十分尋常：

「我倆雙胞胎兒子，最氣別人把他倆弄混，替考？想都別想」 「考駕照這個事，還是親力親為吧，畢竟是關乎自己的性命和別人性命的事」 「還是不夠像啊」 「肯定是臉上長的痣位置不對」 「我是雙胞胎，身份證到期更換的時候人臉識別系統說我是我姐」

（綜合報道）