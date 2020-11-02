河南武校7歲男童頭部遭重擊亡　教練涉過失致死被移送起訴

2019年10月15日，河南7歲男童程某博在登封市一間武校受傷後腦死亡。家屬懷疑，孩子死亡是遭教練桑某明擊打頭部所致，但當地警方卻一度未予立案。及至今年5月，當地警方重新出具《鑑定意見通知書》，當中指程某博死因是頭部遭受鈍性外力作用，令案件終獲得立案偵查。 據《紅星新聞》報道，今年11月1日，程某博家屬提供的登封市人民檢察院相關法律文書顯示，登封市公安局日前將疑犯桑某明涉嫌過失致人死亡一案的案件材料移送檢方審查起訴。

據內媒此前報道，當地警方曾稱，在調查中，並無實際證據能夠證明桑某明有這一犯罪事實，因此未予刑事立案。桑某明曾承認確實「管教」過孩子，但他只打了程某博的手和臀部，又指程某博是在練武時「摔倒在20厘米厚的海綿墊上，後腦勺着地」。

程某博生前習武照片。（紅星新聞）

2019年10月10日，登封市公安局曾對桑某明作出行政處罰決定，以故意傷害行政拘留14日、罰款500元，稱桑某明「帶學生練武時，因程某博不想練武，被桑某明叫到隔壁更衣室，用戒尺打程某博手部」，但這樣的處罰決定不被程某博家屬接受。

2020年5月28日，登封警方向程某博家屬出具第二次《鑑定意見通知書》，認為程某博根本死亡原因符合頭部遭受遁性外力作用導致的顱腦損，繼而引發中樞性呼吸循環衰竭死亡。致傷物推斷為質地較硬的鈍性物體，而非桑某明所稱的「海綿墊」。隨後，警方將此事以刑事案件立案偵查，並對桑某明採取強制措施。

內媒曾報道，涉事教練被指曾藉少林寺名義招生。（紅星新聞）

及至今年6月11日，鄭州鐵路運輸中級法院作出終審判決，撤銷登封市公安局此前對桑某明作出的行政處罰決定。11月1日，程某博父親程家全向內媒表示，從一開始不立案，到後來的立案並拘捕桑某明，實屬不易，但從程某博的傷情來看，他是被桑某明毆打致死，「警方的起訴意見認為是涉嫌過失致人死亡，而不是故意傷害，有待商榷。」

（綜合報道）