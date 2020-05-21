霍元甲後人評馬保國被KO：他不代表傳統武術　擊技不代表全部

69歲的渾元形意太極掌門馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次，事後被醫護用擔架抬離比賽場地，被救護車送至醫院。 事件在內地引起廣泛關注，網民紛紛批評「不是武術是舞術」、「騙子扎堆武術界」，更有網民批評傳統武術「花架子中看不中用」。 「津門大俠」霍元甲的第五代玄孫，天津市非物質文化遺產霍氏練手拳代表性傳承人霍靜虹表示，馬保國並不能代表中國傳統武術，他不行也不能代表中國傳統武術不行，又指不能太過片面的去強調武術中技擊的作用。

霍靜虹修習的霍氏練手拳，集太極、長拳、曇拳等各門武術於一爐，注重手腳並用，嚴密圓活，在勁力上頗有講究。霍靜虹並於2017年全運會上代表天津隊拿下群眾比賽健身氣功團體賽冠軍。

霍靜虹接受內媒《紅星新聞》採訪時表示，最近幾年之所以「大師」層出不窮，並跟人頻繁比武，「就是因為看客太多了，所以才會出現這樣的事情。如果大家都不去關注了，可能就不會出現這些人這些事了。」

馬保國和業餘拳手王慶民對打 短短30秒內就被擊倒在地3次：

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霍靜虹強調，「傳統武術是一個非常博大精深，非常寬闊的一個概念，所以它的含義，絕對不僅僅是要去戰勝對方那麼單一，任何一個個人，包括一個群體的行為，都不能代表傳統武術，包括我的高祖霍元甲，也無法代表傳統武術。」

霍靜虹指，傳統武術除了能夠帶給人們強身健體的作用，更重要的是能夠帶給人們一種自強的精神。擊技只是武術的一個功能，一個作用，一個目的，但它不代表全部。在她看來，霍元甲最厲害的，是在於在外敵來犯，民族受辱的時候，全中國那麼多練武的人中，他能夠挺身而出。

馬保國事後被醫護用擔架抬離比賽場地，被救護車送至醫院：

霍靜虹又表示，不能太過片面的去強調武術中技擊的作用，「生活的年代不同，我們需要強調和推廣的功能有區別的。在霍元甲甚至比他更早的年代，時代的特性要求武術必須要有防身和搏擊功能。在現在這樣的和平年代，從推廣和強調的角度來講，健身功能還是重要一些。」

馬保國賽前與裁判談規則，並稱「我有個習慣動作，怕傷著你」：

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（《紅星新聞》）