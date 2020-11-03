上海漢吞下女網友6粒「性藥」後昏迷　微信錢包8.5萬元遭轉走

上海一名男子與女網友見面後，服下了對方聲稱的6顆「性藥」，結果陷入昏迷，醒來時發現微信錢包裡的8.5萬元（人民幣，下同）已經被轉走。

內媒《南國今報》2日（周一）報道指，上海男子李軍（以下均為化名）表示，女網友陳珍曾向他訴苦，聲稱做生意虧錢了，銀行一直在催她還錢。李軍說：「我告訴她，如果二人真正在一起了，我可以幫她還錢。」

2019年8月，李軍提出讓陳珍晚上去他的住處，雙方聊到發生性關係，李軍提出怕滿足不了陳珍，陳珍提議去買藥給李軍吃，可以延長時間，之後再發生性關係。兩人見面後，陳珍果然按照約定拿出了事先準備好的「性藥」，陳軍不疑有他，先吃了4片，之後又吃了2片，二人發生了性關係。陳軍表示，「後來我就感覺頭暈暈乎乎的睡著了」。

等到李軍清醒過來，已經是次日清晨，陳珍卻已離開。李軍發現手機裡和她有關的聯繫紀錄都被刪除，微信錢包裡8.5萬元也被轉走了。原來陳珍遞給他服用的是艾司唑侖片。艾司唑侖片屬於苯二氮卓類的鎮靜、催眠藥，是一種治療失眠、抗焦慮的安眠藥。陳珍之前在李軍在網上購物時，偷偷記下了他的微信支付密碼，再趁李軍熟睡時用他手機通過轉帳的方式向自己手機轉了錢。

上海市松江區人民法院審理認為，陳珍以非法佔有為目的，利用藥物使他人陷入不知反抗的狀態，劫取他人財物，數額巨大，其行為已構成搶劫罪，一審判決陳珍犯搶劫罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利二年，並處罰金二萬元。