河南一農地花生年年遭數百村民哄搶　受害承包商：報警都沒用

河南駐馬店的袁先生近日向內媒報料稱，他和朋友在遂平縣嵖岈山鄉大里王村承包種植的花生，連續3年每逢收割季節，都遭數百村民哄搶，報警都沒用。 當地村幹部表示，來搶花生的主要是外村村民，村裏都知道這個事情，但是來搶花生的人太多，「根本管不住」。

袁先生稱，2017年起，他與朋友先後投資300多萬元人民幣，在村裏承包了1000多畝農地，用於種植花生、粟米和小麥，其中花生500多畝。然而從首年起，每到收割時節花生就遭村民盜竊、哄搶。今年舊戲重演，每天來偷花生的不是兩三百人，就是三四百人，報警也沒用。

白天跟收割機後裝袋 晚上戴頭燈偷竊

袁先生表示，他們願意讓村民來撿取收割後掉落的花生，但這些村民明知此地有人投資，卻在還沒收割時就跑來偷花生，或是在收割機採收過程中，跟在後面將花生裝袋；到了晚上，村民則會戴著頭燈大舉盜竊，令他的權益受到損害，但卻因大家都是鄉親，而不獲罰款或拘留。還曾有偷竊者被逮到後，張口就說他們認識村中的一些人物，藉此脫罪。

對此，大里王村一名村幹部表示，來搶花生的主要是外村村民，「村裏都知道這個事情，但是人太多，根本管不住」，稱希望藉助傳媒的力量，讓地方政府重視此事，教育這些村民「盜竊是違法的」。

（綜合報道）