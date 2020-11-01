河南男子「組黨建國」自任大總統　為他國充當間諜被捕判囚13年

今年11月1日是《中華人民共和國反間諜法》頒布實施6周年紀念日，據中央政法委公眾號「中央政法委長安劍」報導，國家安全機關當天披露了一起與境外間諜機關勾結，從事非法「組黨結社」活動的案件。 報導指，河南男子張某因生活不順，萌生了「組黨建國」的想法，他不但起草「建國綱領」、宣誓出任「大總統」、發展黨員，還和境外間諜組織接觸並成為對方間諜。張某此後被捕，被控與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」，以顛覆國家政權罪和間諜罪，被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。

2012年，張某因競爭上崗失敗，對工作單位心生不滿，之後從事經商也不順利。河南省鄭州市國家安全局工作人員介紹說：「他光欠一家煙酒店就3萬多元，一直都沒有還上。」

張某心理漸漸失衡，他通過網絡關注西方國家的政治和選舉制度，產生了通過全民選舉，實現西式政治制度的想法。張某想「組黨建國」造一個所謂的「理想社會」。

河南男子張某。（中央政法委長安劍）

2018年4月底，張某向單位請假，以因私旅遊的名義到境外，在境外一酒店內，起草了「建國綱領」和「建黨綱領」，隨後，在酒店房間內舉行儀式，宣布成立「中國民主共和黨」和「中華民主聯邦共和國」，並宣誓出任「大總統」，頒佈「總統一號令」。舉行儀式的過程中，他還雇傭了在境外按摩店內結識的徐某為他全程攝錄。此後，張某將「宣誓照片」上傳到10餘個微信群擴散傳播，企圖擴大影響，告知全世界。

完成就任儀式後，張某知道自己已觸犯中國法律，不敢返回境內，便以「回國將遭受中共迫害」為由，申請政治避難，但兩次都遭到拒絕。

「中央政法委長安劍」報導指，此時，某境外間諜情報機關人員主動找到了他。他們告訴張某，可以為他提供幫助和經費支持，但條件是，張某回到境內後必須為其搜集提供「紅頭文件」。張某意識到對方竊取情報的意圖，但他內心極度渴望別人的認可和支持，還是答應了這筆交易。

幾天後，張某返回境內。回到原單位崗位後，張某發現周圍的人並沒有發現他的行為。此後，張某在鄭州市區租了一間辦公室，作為黨部，又撰寫《中國的未來》等一大批宣書稿和資料，隨後又按照自己的「黨員發展」計畫，先後發展兩名黨員。張某還註冊了幾家空殼公司，以商貿合作為掩護，從境外籌集經費，用作拉攏收買黨員，壯大隊伍。

2019年4月，當張某準備再次派人出境，與間諜組織進行接頭時，被國家安全機關抓獲。

今年8月，河南省鄭州市中級人民法院宣判，被告人張某因與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」，以顛覆國家政權罪和間諜罪被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。

張某被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。（中央政法委長安劍）

國家安全機關表示，「我國的間諜罪規定，只要犯罪嫌疑人，接受了境外間諜組織的任務，那麼即視為你已經構成間諜罪，並不以是否向對方提供任務完成的結果而認定。」