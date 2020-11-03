北京兩陌生男機艙內互毆致航班起飛中斷　雙雙遭拘留兼罰款

北京大興機場日前發生一場鬧劇，在一架即將起飛的航班上，兩名素不相識的男性旅客大打出手，雙方皆受傷。 雖然兩人被趕下飛機，但航班還是因此中斷起飛。事後，兩人均被處以治安拘留和罰款。

據《北京衛視》周一（2日）報道，事件發生在10月15日晚上8時20分，涉事旅客李先生當時表示，自己在飛機起飛前，將安全帶從凹槽內拔出並繫在身上。20分鐘過後，飛機已開始滑行，沒想到鄰座的張姓男乘客卻向乘務員反映，稱被李男打到，要求李男道歉。

李男稱，雖然他不記得打到張男，但還是說了對不起，然而張男仍不依不饒，還先對他動了手。兩人從口角轉為肢體衝突，他的額頭遭張男打傷，為了自衛也把張男鼻子打得血花四濺，血漬染紅了李男的上衣。

機組人員上前勸阻後，兩人的衝突卻依然未見緩和。由於擔心威脅飛行安全，機長決定中斷起飛。首都機場派出所的警員趕到現場，發現兩人皆有受傷，因而決定先將兩人帶回派出所做進一步處理。

得知自己無法繼續乘機，張男情緒激動，拒不配合，聲稱自己買了機票就一定要上飛機。在多次口頭傳喚無效之下，警員將張男強制帶回派出所。最終，由於兩人互毆行為對民航安全運輸秩序造成影響，機場警方依據《治安管理處罰法》對兩人處以治安拘留及罰款。

（《北京衛視》）