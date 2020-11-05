蘋果天貓旗艦店iPhone 12突下架惹猜測　天貓：請期待雙11驚喜

蘋果天貓旗艦店在周四（5日）被發現最新推出的iPhone 12和iPhone 12 Pro已經下架，引起外界推測。 天貓方面隨後作出回應，稱「請期待11.11的驚喜」。

蘋果天貓旗艦店上的iPhone 12和iPhone 12 Pro，均可使用「花唄」免息分期付款。（網頁截圖）

據了解，iPhone 12和iPhone 12 Pro被下架一事毫無先兆，有消息指是內地監管部門擬推出網絡小額貸款新規，連帶影響適用於iPhone 12系列的「花唄」免息分期付款。此外，亦有消息指是有大量內地網民投訴iPhone 12系列採用的直邊設計，機身邊緣過於鋒利，導致他們手部被割傷流血。

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不過，有內地傳媒指出，事實上蘋果天貓旗艦店在iPhone 12系列上市後，就在10月21日起推出「花唄」12期及24期免息分期，合計準備約62,951部iPhone 12系列以供購買，並且「庫存有限，售完即止」。報道指，經與內部人士求證，下架的原因只是「賣完了」。

至於天貓方面所稱的「驚喜」，有內地網民就稱按照蘋果天貓旗艦店的公告，「花唄」免息分期截止日期正正是雙11當天，故有可能屆時會再推出新一輪優惠。此外，「天貓發言人」亦在官方微博上發文，稱「新娘子總要有個紅蓋頭嘛，請大家期待11.11」。

（綜合報道）