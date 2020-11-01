每年新 iPhone 甫一亮相，色彩的搭配，形狀的選擇，外觀的美醜，都毫無疑問成為大家最關注的熱門話題。 iPhone 12 也不例外，它摒棄圓潤，重回方正，一改過去7 年來iPhone 所採用的形體設計，但對於十年前曾經用過iPhone 4 、5 的人來說，新iPhone 更像是一次舊時光的重現。

這是蘋果在向經典致敬嗎？我並不否認，常說時尚就是一圈一圈的輪迴，而歷代 iPhone 的外觀，其實也經歷了 4 個階段，4 種形態的設計變化。

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01／定型之路

在造型和工藝上，前三代 iPhone 並沒有多少亮眼之處：它們都留有寬大的邊框，整體偏向圓潤，而三代機型的差異，僅在於背蓋的弧度，以及所選用的材質上。

其中，初代 iPhone 的後蓋選擇了「鋁合金+黑色塑料」的拼接方式，而 iPhone 3G 和 3GS 更是在外殼上全部裹上塑料，均是為了網絡信號傳輸。

不過此時，iPhone 給手機業帶來的改變，並非涉及到單個設計或功能點——畢竟在那個時候，iPhone 本身就是一個全新的硬件系統，此時人們更願意談及的，是它的圖形界面，多點觸控屏，以及虛擬鍵盤操控。

這些核心要素，不僅確立了 iPhone 的「外在」，也讓它與市面上其它功能手機產生的明顯差異。也只有在 iPhone 的式樣都得到確定後，蘋果才能夠將設計放在更高的優先級上。

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02／玻璃與金屬共舞

走向 iPhone 4，蘋果迎來了一次設計上的分水嶺。這也是蘋果累積了 iPhone、iPhone 3G 和 iPhone 3GS 三代產品的經驗後，第一次開始重視 iPhone 的設計。

簡單來說，iPhone 4 是將兩塊透明玻覆蓋在前後機身上，搭配金屬中框，形成了一種方正形態，風格與前三代 iPhone 極為不同。

這種「三文治」風格的設計方向，也曾經是蘋果初代 iPhone 的原型設計之一。只不過在那個時候，蘋果還無法在確保產品美觀的前提下，將所有元件都塞進去，直到 iPhone 4 才獲得了成熟的時機。

▼▼▼iPhone 4、5、5C▼▼▼

往後的 iPhone 5 時代，整體仍然延續了 iPhone 4 的方正風格，但它的外殼是由一整塊鋁合金削切而成，機身的厚度與重量都得到了明顯下降。不過，為了避免信號被金屬層屏蔽，iPhone 5 和 5s 都將後蓋的上下兩段鏤空，替換成玻璃蓋板，形成了三段式的風格。

多彩的 iPhone 5c 也是這個時候出現的。這是蘋果第一次採用聚碳酸酯材質，來打造彩色 iPhone。由於塑料外殼比金屬更容易接收到信號，iPhone 5c 不需要在外殼上另外開孔，邊框與後蓋也不再有結合痕跡，實現了比 iPhone 4、5 更高的一體性與圓潤感。

另外，iPhone 5c 也一改當時人們對於塑料手機的偏見。就算它選擇的是成本較低的聚碳酸酯，但在蘋果的精湛工藝下，卻做出了猶如陶瓷般的光滑亮澤。材料無貴賤，工藝見高低，當年的 iPhone 5c 便是最好的例子。

遺憾的是，這個階段的 iPhone 也爆出不少爭議。比如說 iPhone 4 的「天線門」，還有 iPhone 5 的硌手倒角，以及會掉漆的陽極氧化鋁後蓋等，這些都是 iPhone 在結構、材料層面所暴露出來的問題。

但不管怎麼說，蘋果這一輪方正形體的嘗試還是非常成功的，也為之後的 iPhone 留下了許多寶貴的設計經驗。

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03／一體化

2008 年，蘋果前首席設計師莊拿芬·伊夫（Jony Ive）在一次活動上，向大家介紹了 MacBook Air 的製作工藝。

不同於過去由多種金屬材料焊接的方式，在Air 上，蘋果採用了一種新的加工方式：它的主體框架是由一整個金屬塊慢慢削切、打孔而成，鋁合金一體成型的外殼，由此而來。

這種「一體成型」的工藝在 MacBook 上試水成功後，也逐漸被運用在 iPhone、iPad 等其它蘋果產品上。比如在 iPhone 5 時期，其金屬框體也是直接銑削研磨製成，而非多個金屬件的拼裝。

只不過在這個階段，蘋果還需要靠玻璃來完成後蓋拼接，而當不同材質組合成一起時，必然會留下結合痕跡。直到 iPhone 6，iPhone 才真正開始走向一體化。

工藝精進後，iPhone 6 在輕薄度上又向前邁進了一步，而且它的形體也發生了改變。從側視圖中你也能看到，iPhone 4、5 時期的方正結構已經消失了，取而代之的是完全圓潤的側邊，以及稍微帶有點弧度的 2.5D 屏幕玻璃。

這也是 iPhone 發展中的第二次設計更迭，往前，向後，你看到的又是兩種不同風格的 iPhone。

但選用了一體成型的金屬外殼後，iPhone 6 也衍生出新的設計問題。出於對天線信號的考慮，蘋果不得不在金屬後蓋上切出四段塑料條，這些「白帶」對於視覺的影響，甚至比原來的「金屬+玻璃」的三段式結構更甚。

也因如此，當時人們對於iPhone 6 深空灰以及白色版本的吐槽會更少些，因為這兩個款式的天線條顏色，會更接近於後蓋原本的配色，而不會像金色和玫瑰金那麼突兀。

到了 iPhone 7 時期，為人詬病的背部天線才得到緩解。

一來，蘋果減少了天線的數量，並讓「白帶」盡可能地與機身上下邊緣貼合，同時還重新啟用了深黑色，進一步來掩蓋天線條的視覺影響。

二來，iPhone 7 時期的蘋果還拿出了一個全新的「亮黑色」版本，這也是蘋果在工藝上的一次「炫技」。

蘋果曾在一段工藝視頻中講解了亮黑色的生產原理。它先將鋁金屬進行拋光處理，之後是陽極氧化和染色工序，最後再使用磁化鐵粉對錶層進行浸浴，得以將金屬打磨成和玻璃一般的質感。

更高的生產難度，讓亮黑色版獲得瞭如工藝品般的質感，而且它還消除了注塑天線與鋁合金這兩種材料的差異，實現了極高的一體化形態。

但走向極致也是有代價的——成本顯然是一方面，而且亮黑非常不耐刮，稍有摩擦就會在機身上留下痕跡，所以，它注定無法成為一款走向大眾的產品。

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04／全面屏

被定義為 iPhone 十週年紀念機的 iPhone X，形體上依舊是圓潤的。若是單看側視圖的話，你並不會覺得它與 iPhone 6、7 的差異。但 iPhone X 的改變比前幾代更大，因為它主要是關乎屏幕的。

全面屏設計到來後，iPhone 上標誌性的元素 Home 鍵，被滑動手勢所取代，屏幕上下兩端也進一步延展開來，得以與邊框保持等寬。

唯一的不適，就只在於頂部的劉海上了。它為 Face ID 而生，也成為了全面屏時代下 iPhone 的新特徵。

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為了迎合全面屏形態，蘋果也在這個階段完成了一系列設計轉變。比如說 Home 鍵消失後，像 Apple Pay、呼叫 Siri 的功能，就得由雙擊、長按鎖屏鍵來完成。這也是為什麼，iPhone X 上的側鍵會變得更長，且更容易被我們按到。

還有一點是無線充電功能的引入，這使得 iPhone 拋棄了金屬一體化的設計，再次選用了和 iPhone 4 時代類似的「金屬中框+玻璃後蓋」的形態。

至此，礙眼的天線條被徹底消滅，後蓋重新回歸純色，iPhone 8 系列也成為了非全面屏版本 iPhone 的設計終點。但如果談論一體化，iPhone X 乃至是 iPhone Xs 時期的產品，其實都比 iPhone 7 亮黑版還要差。

問題還是那個問題，當機身後蓋與中框選用材料不同後，裝配痕跡也會重新出現，此時蘋果能做的就是盡可能地抹除這種差異。

iPhone 11 時期其實有過一種嘗試。當時蘋果啟用了全新的後蓋工藝，直接在一整塊玻璃上開孔，並打磨出攝像頭的凸起區域，等於說是在一塊玻璃上做到了磨砂和亮面兩種質感，從而解決凸起攝像頭與玻璃後蓋的結合縫隙。

至於更細節的部分，就要靠 iPhone 12 來解決了。

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05／重返十年前

iPhone 12 剛發布完沒多久，圍繞設計的討論已經不絕於耳。直角邊框，純平玻璃，這些都是你初次上手後，能感知到的變化。但在我看來， iPhone 12 更重要的意義，是蘋果願意在 iPhone 上做一次「刪繁就簡」的處理。

首先是邊框區域。對比 iPhone 11 你會發現，當我們在正視 iPhone 12 屏幕時，已經不會再看到外圍那一圈「凸」出來的金屬框體了。這也是直角邊框帶來的好處之一，它可以讓屏幕顯示區在正面視覺下的佔比變得更大，以進一步提升我們的觀感。

iPhone 12 機身上的其它細節也被盡可能地簡化了。削切工藝的進步，使得蘋果不再需像iPhone 5 那樣，靠一圈切邊來做中框過渡；還有前後玻璃在抗跌落性能上的改善，也令屏幕與中框之間的塑膠緩衝圈得以消失。

這也是 iPhone 12 看上去更為簡潔一體的緣故。你不會再看到因曲面結構而導致的反射高光；在金屬和玻璃的銜接處，也不會再有多餘的裝飾性要素，線條極為簡練。但就算如此，不銹鋼邊框與屏幕、後蓋，同樣能緊密貼合在一起。

最終，iPhone 的正面將只會留下一塊屏幕，並儘可能地縮短與中框的距離，這也是全面屏時代下，iPhone 所追求的終極形態。

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06／未來的 iPhone？

在特定時期下，iPhone 的最優解形態都會有不同的詮釋，但從發展史中能看到，這個轉變的周期大概是3-4 年，每一輪週期開始後，蘋果就會對iPhone 做一次大調整，注入新的設計語言，並復用部分前代的元素。

而 iPhone 12，正好是新一輪週期的開始。

或許對蘋果來說，保持這樣一個更迭節奏，是為了和iPhone 用戶的平均換機週期，以及網絡大環境的轉變節點相匹配；另一方面，這也使得蘋果有時間去將新技術變成了一個真正實用，且每個人都願意使用的功能，而非流於表面和形式。

十多年過去，iPhone 的走向日趨明朗清晰。劉海的去留，按鍵、接口的取捨，仍攫取著人們的關注。未來 iPhone 的每一次更新換代，仍然是突破自我的挑戰，也或許是又一輪的昨日重現。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：直角與圓弧，iPhone 的設計之變 | 硬哲學】