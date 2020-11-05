國產手遊《閃耀暖暖》再惹爭議　內地玩家怒轟漢服當韓服貶低中國

國產手機換裝遊戲《閃耀暖暖》近日引起爭議：《閃耀暖暖》在開通韓國伺服器後，特別推出一款「槿雲重華套裝」，網民發現，遊戲將「明制漢服」當作是韓服，而且遊戲中的角色更自稱「臣下」，有網民認為，這有貶低中國之意。 《閃耀暖暖》最終在周四（4日）凌晨發聲明致歉，宣布取消涉事服飾，並強調作為中國企業，應當積極承擔並踐行中國企業的社會責任。

據了解，有網民指，「槿雲重華套裝」衣服上的「織金」是中國古代獨有，而且除了領子外，其他都明顯有「明制漢服」的元素。此外，「槿雲重華套裝」是將韓國國花木槿花與「重華」聯合在一起，但「重華」實際上是三皇五帝之一舜帝的名字。有內地玩家更稱，「槿雲重華套裝」的設計涉嫌抄襲其他中國漢服廠商的作品。

「槿雲重華套裝」宣稱是韓服，但被指實際上是「明制漢服」，遭內地玩家質疑是眨低中國。（微博）

另一方面，中國社科院中國歷史研究院「恰好」在周三（4日）有發文一篇介紹韓服的文章，指出韓服源於中國。文章稱，韓服形成於朝鮮李氏王朝，對應的是明代，「朝鮮皇族的服飾都是明朝天子賜予的，稱為大明『賜服』」。韓服是在文化交流的過程中，學習、借鑑許多明代服飾的特點。文章總結稱，韓服的「歷史真相」就是「古代韓國本沒有自己的衣冠制度，根據明朝服飾進行改良，才形成了後來大家看到的古裝韓劇中的服飾」。

《閃耀暖暖》的韓服漢服爭議引起大量內地玩家「退坑」潮，當中不乏一直以來「重課」的資深玩家。《閃耀暖暖》其後發布第一則聲明，強調始終堅持尊重並熱愛中國傳統文化，也始終捍衛國家尊嚴，「我們拒絕一切有損國家利益的行為，也一直積極承擔中國企業的社會責任和使命」。聲明並解釋，遊戲內虛擬世界的每一套服裝設計，都是容納了角色的故事和回憶，也希望在設計中融入多一些元素、創意，呈現更多元化的服裝設計，能帶給大家更好的換裝體驗。

第一則聲明未獲一眾內地玩家接納後，《閃耀暖暖》在周四凌晨再發聲明正式致歉，並且宣布取消「槿雲重華套裝」。《閃耀暖暖》在聲明承認是工作不嚴謹、缺乏警覺性，承諾後續製作組在創作過程中，將更加謹慎、嚴肅對待，會對所有遊戲資源加強審核及監管。

值得一提是，《閃耀暖暖》在去年10月亦曾因服飾引起爭議。事緣香港政府通過緊急法立法《禁蒙面法》後，其港澳台伺服器被發現遊戲角色亦不能戴上口罩，變成只能掛在右耳上，露出整塊臉。遊戲公司事後回覆稱是要致力於維護、健康和諧的遊戲氛圍。

（綜合報道）