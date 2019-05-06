【煲劇學歷史】明妃傳當年播映　被嘲似韓服　史實：網民集體炒車

近年大陸古裝劇的製作愈來愈精美，服飾方面不是走華麗風格，就是走寫實路線。老實說，其實無論走甚麼風格，都總比無綫古裝劇那些重複使用、胡亂配搭的服飾吸引。不是要求電視劇百分百還原歷史，但呈現一個以歷史原型為基調的造型，就十分足夠帶觀眾進入劇中的時代氛圍，《女醫明妃傳》（下稱《女醫》）就是其中之一。

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2016年首播的《女醫》，以明代女醫談允賢及代宗皇后杭氏為藍本，講述女主角譚允賢（劉詩詩飾）在明朝禮教嚴苛的社會下，追求成為醫師的夢想的故事，同時亦混合了與明英宗（霍建華飾）及明代宗（黃軒飾）的感情線。

《女醫》中的戲服設定，都十分接近歷史原型。（《女醫》劇照）

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《女醫》的定妝照一出，有些人會懷疑為何服飾與韓服那麼相似，是受韓流影響了嗎？非也！其實相比同是以明朝為背景的古裝劇，《女醫》的造型可說是很貼近歷史呢！

明朝婦女的衣着

中國婦女傳統衣着的基本款式是上襦下裙，可以理解為現代的上衣配襯半截裙。《女醫》中的少女就多穿襖裙。所謂襖裙，是指上衣不束在裙內的襦裙。明代襖裙的特點，在於衫袖是收口的琵琶袖，領口可以加護領，方便拆洗。上身的襖亦有短襖和長襖之分。短襖就似譚允賢少女時期的服裝，長襖就像譚允賢的銀白色貴妃服。裙方面多用百褶裙、馬面裙等。

另外，女角們有時會穿著「外套」，那些外套叫「褙子」，秦代時已經出現，盛於唐宋，男女都可以穿，不過女子穿着為多。

如何分辨明、韓服？

如何分辨明服和韓服呢？大概可以看上衣分辨：明服上衣較長，長度多數到腰間甚至更長；而韓服的上衣長度較短，通常只會蓋過胸口。除此以外，朝鮮宮廷服（又稱唐衣）上衣兩邊開口，方便貴婦將雙手藏於衣內，而明服沒有這個設計呢！

明代漢服和韓服相似原因

明代漢服與韓服之所以相似，首先是兩國相鄰，文化容易受對方影響。加上中原王朝與周邊國家的「賜服」和「請服」文化，令中國服飾更容易影響到藩屬國的服裝。朝鮮對明朝實行「事大主義」，明建文和永樂兩帝均有賜朝鮮國王、王妃冠服，朝鮮亦樂於跟從大明衣冠，以示對明朝的親近，因此韓服與明代服飾會如此相似！

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作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「被世人誤認作韓服的明代服飾」​】

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