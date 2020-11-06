廣州男每日飲奶茶卻3個月暴瘦逾10公斤　醫生稱為酮症酸中毒

廣東廣州28歲男子小強（化名）長期保持不健康的生活習慣，從經常熬夜加班又夜宵不斷、不做運動外，日常更靠喝奶茶、可樂來「續命」。然而他近3個月以來暴瘦了十多公斤，因而到廣州醫科大學附屬第三醫院檢查，結果醫護從他體內抽出的一管血中，竟有一半是「油脂」一樣的液體。對此院方周五（6日）解釋，小強的症狀是明顯的高糖毒性和酮症酸中毒表現。

醫護從小強體內抽出的一管血中，竟有一半是「油脂」一樣的液體。（中新網）

小強表示，自己近月不僅突然暴瘦，還有口乾、多飲、多尿，容易飢餓等情況，但他一開始只是經常加餐，不以為然，直到近期開始連看東西都開始模糊，始覺得自己身體有事，決定入院檢查。一查之下，小強被發現原來早已多病纏身，不僅得了3年痛風，還有高血糖、高血脂、高尿酸血症、糖尿病酮症酸中毒、重度脂肪肝等，屬於有多個代謝問題的代謝綜合症。

內分泌科主任醫師張瑩解釋，多飲、多尿、多食、消瘦等症狀是典型的高糖毒性和酮症酸中毒的表現。小強之所以暴瘦，是在高糖毒性狀態下，胰島素分泌功能不足，不能促進組織細胞利用葡萄糖，並引起脂肪大量分解供能，導致體重急降，加上代謝產物堆積，遂致酮症酸中毒及代謝失衡。

幸經過一番醫治後，小強的血糖逐漸穩定，血酮體轉陰，酸中毒糾正，血脂較前降低，而透過改變生活方式，小強的糖化血紅蛋白從4個月前的15.6%變成了5.8%。

（中國新聞網）