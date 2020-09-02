廣西走私船翻側村民搶榴槤逾500人食物中毒　證感染副溶血性弧菌

廣西東興萬尾海灘上周三（8月26日）有一艘裝滿榴槤的走私貨船翻側，一時之間海面漂浮大量榴槤。當地村民見狀立即蜂湧駕駛小船上前哄搶，將榴槤打撈回家盡情享用。當地其後通報稱，有超過523人因此食物中毒送院。 廣西疾病預防控制中心1日（周二）指，經過流行病學、食品衛生學調查以及實驗室檢測，最終查明前述事件由副溶血性弧菌引起。

裝滿榴槤的走私貨船翻側，一時之間海面漂浮大量榴槤。（影片截圖）

廣西疾病預防控制中心稱，副溶血性弧菌是嗜鹽的微生物，是夏秋季沿海地區食物中毒的重要致病菌。該微生物常潛伏於魚、蝦、蟹、貝類等海產，偶爾通過鹽醃製品或鹹菜、醃肉、鹹蛋、醬菜等傳播。海裡這種致病菌較為常見。除了海產外，其他食物包括前述事件中的榴槤，經海水浸泡也有可能被污染，人一旦進食也可以導致食物中毒。

副溶血性弧菌常潛伏於魚、蝦、蟹、貝類等海產中。（資料圖片）

廣西疾病預防控制中心又稱，感染副溶血性弧菌後潛伏期為1小時至4天不等，多數為10小時左右。起病急驟，初期有腹部不適，全身寒顫，有陣發性加劇且部位不定的腹痛，伴噁心、嘔吐，繼之發燒、腹瀉。

據早前報道，走私船側翻後大量榴槤漂浮水面，村民們一擁而上進行打撈。據內地傳媒引述目擊者指，村民在打撈時，當地政府、警方等有關部門工作人員已在現場勸阻，但村民完全不聽，「估計有上百人在現場打撈榴槤」。有知情人士則指，貨船沉沒後，船主很快就離開，這些榴槤疑似是沒有合格證明的走私貨。

截至8月27日10時，東興市各醫療機構報告因食用萬尾海域撿來榴槤出現不適症狀人員523人次，經醫學排查，大部分就診人員只是稍感不適，其中有腹痛、腹瀉、嘔吐等不適症狀者101人，予以對症處理後陸續自行返家。而需留院觀察的有9人，病情穩定。

（綜合報道）