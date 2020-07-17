姊弟戀虐男案｜事主認有參與性虐待　曾遭被告用工具夾乳頭陽具

姊弟戀情侶女方涉虐男友案今（17日）在區域法院續審，一級榮譽畢業的男事主接受辯方盤問時，承認曾和被告進行性虐待，事主稱他實無這樣的喜好，惟擔心未能滿足對方，又怕遭被告打，故在性虐時當受控的一方。他更透露曾遭被告用工具夾乳頭及陽具，並拍下照片，又爆若他未能滿足被告時，被告會以按摩棒當性玩具。

被告麥凱晴（39歲），事發時任保險經紀，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。

X認曾在性虐當被控制的一方

X在盤問時透露，他和被告曾進行性虐待，被告在性虐待中為控制的一方，惟他強調自己沒有此喜好，只是擔心未能滿足被告，及怕被對方打。

被告在衣櫃取出性虐工具

X透露，有次和被告到酒吧，兩人返家後，被告打開衣櫃，內有性虐待的工具。被告用工具夾X的乳頭和陽具，並拍下照片，X指當時曾提出反對但不果。

指被告喜歡被吻腳

此外，辯方就多張照片盤問X，其中一張顯示X在吻一名女子的腳。X庭上指，被告喜歡X吻她的腳，而X曾多次這些做。

指被告會以按摩棒當性玩具

另一張相片則為X手持一個插肛門的工具，面露笑容。X庭上指，他其實並不願意拍此照片。

X又指，被告曾買女性按摩棒，並指若X不能滿足她，可用此性玩具。

案件編號：DCCC1193/2018