溫州破獲大型裸聊詐騙集團：截取不雅片段勒索錢財　十餘萬人受害

浙江溫州警方近日破獲全國最大的網絡「裸聊」敲詐勒索案，受害人遍及各省市，人數多達10餘萬人，涉案金額達數千萬元（人民幣．下同）。 據了解，該犯罪集團會派出美女，邀請受害男性進行視像「裸聊」，透過截取受害者的不雅片段來勒索錢財。

今年4月，溫州一名男子小黃在網上和一名暱稱「小雲」的陌生女子互加好友，小雲之後不斷對小黃言語挑逗，還提議「玩些刺激的遊戲」。小雲隨後向小黃發送了一個直播軟件，讓小黃下載後進行裸聊。在該軟件上建立視像通話後，小黃果真看到一個裸體女子，他便在小雲要求下脫下衣褲，還按著小雲的要求做了一些不雅動作。

突然間，小雲從影片中消失，但冒出一個男人的聲音，還發送了一段小黃剛剛的裸聊影片，要他立刻轉帳人民幣3000元以刪除影片。小黃馬上轉帳希望花錢消災，結果對方隨後又補了一句：「通訊錄和短訊要不要刪？」。

原來，這個軟件是木馬程式，小黃手機通訊錄和短訊都已遭截取，對方威脅小黃不匯錢就將影片發送給他通訊錄裏的親友，小黃隨後向警方報案。

警方逮捕部分涉案疑犯。（網上圖片）

經溫州警方長時間調查，該詐騙集團總部設在緬甸，成員有500多人，分工細膩，實行軍事化管理，有成文的規章制度和獎懲措施，甚至在緬甸僱用當地退伍軍人當保安，並配備槍支、電棍、手銬，成員若不聽話或試圖逃跑就會遭到毆打、拘禁，甚至被威脅活埋。

目前，警方已逮捕其中136名疑犯，除敲詐勒索，該集團還涉嫌組織他人偷越邊境、侵犯公民個人信息、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等罪行。

（綜合報道）