「黑惡勢力」干擾致速遞無法送入校園？山東高校道歉：用詞不當

山東青島工學院近日有學生爆料稱，該校大量速遞包裹無法進入校園，而學校又要求學生不得隨意進出校門，致使許多包裹堆積在校門外。對此，該校6日通報稱，是「社會黑惡勢力」干擾，才導致速遞無法進入校園。 當地警方對此事調查後發布通報指，當地有物流公司人員和東青島工學院工作人員發生爭執後進行言語威脅，但並無發現涉黑問題。 此後，青島工學院表示，因其錯誤使用「黑惡勢力」等言辭，引起誤解，學校對此深表歉意。校方又稱，目前已經有多家速遞公司入駐，收速遞問題已經解決。

日前，青島工學院的學生反饋，學校與物流服務平台菜鳥驛站的合作終止，很多家速遞送不進校園。受疫情防控影響，學校封閉管理，學生不能隨意進出，因此，收發速遞成了一件難事，有時為了收一個快遞甚至要付2-10元人民幣不等的代收費，還有速遞包裹是被速遞員從牆外扔進校園，有些速遞因此被摔壞。

青島工學院學生介紹，有速遞包裹是被速遞員從牆外扔進校園，有些速遞因此被摔壞。（齊魯晚報）

針對學生取快遞難一事，11月6日，青島工學院發文稱，學校一直在努力解決此事，但受「社會黑惡勢力」干擾，所以順風等速遞一直無法進入校園。

青島膠州警方隨即介入調查。11月8日，膠州警方調查後發布通報稱，近期，菜鳥驛站青島工學院物流中心店負責人郭某（男，28歲，膠州人）在經營校內收發快遞業務時與學院有關管理人員產生矛盾糾紛，期間，郭某打電話進行言語威脅，經公安機關調查，未發現郭某有涉黑涉惡問題。

針對郭某語言威脅他人的行為，公安機關依據《治安管理處罰法》給予其治安處罰，對學院有關責任人，建議青島工學院依規作出處理。

山東青島工學院稱，受「社會黑惡勢力」干擾，各大速遞公司無法進入校園。（齊魯晚報）

8日晚間，青島工學院發布關於校內速遞問題的說明，指近期因收發速遞不便的問題，學校相關工作人員與菜鳥驛站經營者產生矛盾糾紛、發生言語衝突，經公安機關調查處置，菜鳥驛站經營者已向校方道歉，雙方達成諒解，相關矛盾糾紛得到化解。

校方又稱，學校因未審慎研究，在校內告學生書中錯誤使用「黑惡勢力」等言辭，引起誤解，引發社會關注，學校對此深表歉意，並對有關責任人依規處理。

校方指，經學校及有關部門與速遞公司協商，截至11月8日中午，已有8家速遞公司進駐校內，學生可前往校內物流中心免費領取快遞，收發速遞的問題得到妥善解決。