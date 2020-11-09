微信售假劣Adidas球鞋非法獲利　3被告判囚兼罰千萬人仔

福建莆田市一個由3人組成的專門售賣假冒名牌鞋團夥，因透過微信銷售假冒Adidas球鞋非法獲利達220萬元（人民幣．下同）。 江蘇揚州高郵市人民法院近日開庭審理，3名被告因銷售假冒註冊商標的商品罪，分別獲刑3年5個月至3年7個月不等，罰款合共1020萬元。

高郵市市民張先生，去年在微信朋友圈上購買2雙售價僅1000多元的Adidas X Yeezy Boost球鞋。惟他收到球鞋後，發現球鞋做工粗糙，部分線頭裸露在外，且鞋底堅硬，其中一隻鞋甚至在穿著後出現脫膠，實際品質與朋友圈展示的效果圖相距甚遠。

經實體店鑑定，2雙球鞋均為仿製品。當他再次聯繫對方試圖退貨時，發現微信已經被對方封鎖，於是立即報案。警方接報調查，在高郵市搗破一個銷售窩點，當場繳獲大批假冒Adidas球鞋及拘捕疑犯黃某，並在他口中得知假冒球鞋供應商在福建莆田。警方隨即遠赴福建，並在一間出租屋內當場拘捕小輝、小祥和小敏，查扣近300雙標有Adidas商標球鞋。

法院審理查明，3名被告為兄弟及兄嫂關係，在2018年上半年至去年4月期間，通過微信銷售等方式，多次160元、260元、320元不等的價格，向黃某等人銷售假冒Adidas X Yeezy Boost系列的球鞋，非法獲利合計220萬元。法院認為，3人銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額數額巨大，行為均已構成銷售假冒註冊商標的商品罪，遂作出上述判決。

（現代快報）