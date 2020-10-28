馬拉松又再開倉！即日起至11月2日，一連7日於尖沙咀海港城九倉中心舉行開倉減價，共19個運動品牌如Nike、adidas、Vans、New Balance、PUMA低至2折發售，各式波鞋、秋冬羽絨及衛衣款式低至$190便能入手，究竟邊啲款式值得大家選購？

開場未夠一小時，現場已人山人海。（01圖片）

是次開倉涵蓋多個品牌，按記者觀察，當中以Nike的款式最多選擇，有不少人氣型號如Air Max 270、Air Vapormax Flyknit及Zoom Fly等均有減價發售，而且顏色亦大路易襯，一般黑白、藍色均齊備。但大多鞋款碼影選擇會較少，今早一開幕已有不少客人狂奔入場掃貨，好有香港人唔執輸本色！

👇👇👇按圖看精選22款Nike鞋款👇👇👇

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👇👇👇按圖看精選17款adidas、Vans、PUMA鞋款👇👇👇

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另外各品牌亦有大量外套及衛衣款減價發售，價錢大多由$190起跳。不少款式的質料均相當柔軟厚實，為冬天預先添置新衣是不錯的選擇。

👇👇👇按圖看精選19款精選外套、衛衣👇👇👇

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至11月2日 時間：11am - 7pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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