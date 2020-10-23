趁著換季季節，各大品牌紛紛推出優惠，近期Nike及adidas分別推出減價，各式鞋款、上下衣及外套等均有減價，而且當中有不少折上折優惠，折扣最高可達5折！

減價產品中有不少人氣款式！（Nike/adidas）

Nike｜買2件減價產品額外8折 折上折後最高達半價

Nike官網近期推出多個優惠，分別有1）會員購買任何正價產品滿$1299可獲85折回贈、2）憑DBS信用卡簽賬可享高達HK$200「一扣即享」優惠、3）新會員買指定產品滿 HK$799 即可獲贈 NIKE 會員限定手提袋一個及4）購買2件減價產品額外8折。當中最化算必數第4個，因為折扣即買即有、門檻相對低，而且不少產品本身已減價不少，額外8折後折上折，最高有近半價優惠，另外可選款式亦多，當中包括人氣系列如AIR MAX 270及今年新出的NIKE AIR MAX 2090，減價後均$600有找便買到！

唯一要注意是手快有手快冇！尤其是一些熱門鞋碼。優惠期到10月29日，記得結帳時需輸入優惠碼「EXTRA20」才會獲得折扣！全網買滿$599即免運費，否則需支付$28運費。🔻🔻🔻點圖睇10款記者精選減價產品🔻🔻🔻

+ 4 + 4 + 4

adidas｜adidas會員尊享 買滿3件指定貨品額外7折

adidas除了一般減價貨品以外，即日至起10月31日亦推出adiCLUB WEEK會員尊享優惠，只要買滿3件指定貨品便可獲得額外7折、2件指定貨品亦可獲得額外8折優惠，指定貨品中不乏已減價產品，折上折後最平只需約$210便能買到波鞋！登記會員步驟簡單，而且費用全免，不妨先申請後購物。另外現時全店免費運費。

縱觀各減價款式，記者認為adidas的減價鞋款不及Nike吸引、選擇較少，反而服裝類有較多選擇，大家不妨參考。只要貨品圖片有標明「會員尊享優惠」即屬指定貨品。🔻🔻🔻點圖睇10款記者精選減價產品🔻🔻🔻

+ 4 + 4 + 4

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

換季之際，一不小心隨時會著涼，皮膚亦有機會因轉天氣而引起敏感，不妨趁轉季更新一下各種生活用品如外套及護膚品。《開罐 Opener》為大家精選10款來自人氣品牌的秋季好物，一起為轉季好好準備吧！🔻🔻🔻點圖睇10款秋季好物🔻🔻🔻

+ 4 + 4 + 4

仲有其他好物！點擊睇全文👉👉👉天文台料下周天氣稍涼 10件MUJI/UNIQLO入秋好物 必備可摺風褸