湖北車隊今出發接收蒙古國贈羊　1.2萬隻羊料下周運抵武漢

蒙古國總統巴特圖勒嘎今年2月到中國訪問期間表示，向中方贈送3萬隻羊。10輛接運蒙古羊的冷鏈貨櫃車，周一（9日）從湖北武漢新港空港綜合保稅區東西湖園區出發，料1.2萬隻羊於下周日（15日）運抵武漢陽邏港。

10輛冷鏈貨櫃車周一上午10時向內蒙古二連浩特出發，接運蒙古捐贈湖北的1.2萬隻羊。貨櫃車車頭掛上「漢歐國際蒙古國捐贈三萬隻羊接運專車」橫幅，車身均印上「感恩安達（蒙語，意為最好的兄弟）患難真情」字樣，以及一幅「三萬隻羊來了」的漫畫。

車隊隊長雷成斌指，本次接運單程1800公里，車隊每行駛3.5小時會休息半小時，每天行駛8小時，料花費2天半、即周三（11日）下午抵達二連浩特；每輛冷鏈貨櫃車預計裝載1200隻已屠宰並經檢疫檢驗過的羊。

負責本次接運的武漢漢歐國際物流有限公司董事長肖彥勇稱，每輛冷鏈貨櫃車已全面消毒，而是次選派的10名司機經過精挑細選，均接受了核酸檢測及相關培訓。在運載過程中會有專人負責全程監控，確保羊隻的安全。

按照檢疫協定的規定，捐贈的羊隻要在原牧場隔離一定時間，再由原牧場運送至邊境附近的專用隔離場，隔離30天並接受檢疫和免疫，隨後再運到在二連浩特的隔離場隔離約10天。3萬隻羊將分批於本月中旬前運抵中國境內，在二連浩特加工後再運往湖北省。

今年2月27日，習近平在北京與蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。（新華社）

（北京日報／人民日報／長江日報）