蒙古國贈華3萬活羊悉數運至隔離區　網民：嘴角流下感動的淚水

據內媒報道，截至10月上旬，蒙古國向中國捐贈的3萬隻活羊，已悉數運至蒙古國東戈壁省扎門烏德縣的隔離區，活羊按防疫規定隔離滿30天後，將分批通過扎門烏德公路口岸運至中國。

報道指，蒙古國政府從9月開始啟動從牧民手中收購活羊工作，首批數千隻活羊預計10月下旬交付中方，用大型貨車運至中國二連浩特隔離區，並在14天內完成屠宰。

商務部亞洲司負責人上月曾介紹活羊交接工作進展情況，指根據中蒙雙方商定的方案，中方將在內蒙古二連浩特進行必要的檢疫和屠宰加工，隨後交由湖北省具體安排。

中國駐蒙古國大使柴文睿透露，蒙古國友人認為綿羊寓意真誠和熱情，是送禮首選。（影片截圖）

對於蒙古國何以選擇捐贈數萬活羊，中國駐蒙古國大使柴文睿8月中旬曾接受內媒訪問表示，蒙古國友人認為綿羊屬於溫性，寓意真誠和熱情，是送禮的首選；又透露蒙古國議長曾指羊肉是最好的滋補品，希望中國民眾可增強抵抗力、免疫力，早日戰勝疫情。

蒙古國議長曾指羊肉是最好的滋補品，希望中國民眾可增強抵抗力、免疫力，早日戰勝疫情。

柴文睿又介紹，蒙古國經濟在疫情影響下面臨嚴重困難，上半年經濟收縮10%，財政壓力巨大。而若按照國內價格來算，一隻綿羊最低也要1000元人民幣，這樣3萬隻羊便至少價值3000萬到4500萬元人民幣，蒙古國政府為做好羊的交接工作甚至撥了100萬美元的專款，並專門召開政府會議討論交接工作。因此對於中方而言，這確實是一份厚禮。

網民熱議：

感動的淚水從嘴角流了下來。 收了那麼多捐贈和物資，只有這個是大家一直惦記着的。 年頭送到年尾，路長情更長。 發給疫情期間堅守和援助的醫生護士和軍人們就好了。 看把羊羊們都累瘦了，隔離期間好好休息好好吃喝。 11月武漢就能吃到蒙古羊肉了！

（綜合報道）