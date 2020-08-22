蒙古3萬隻捐贈羊已養肥　入境中國隔離後即變成羊肉送到湖北

新冠肺炎疫情爆發期間，蒙古國總統巴特圖勒嘎2月27日到中國訪問，並代表該國向中國贈送3萬隻羊。中蒙商定將分批移交羊群，蒙古計劃9月向中國移交首批羊。 中國駐蒙古國大使柴文睿日前表示，蒙古捐贈的羊接受檢疫和數十天隔離後，將在中方境內集中屠宰。他又透露，蒙古方面想把這批羊肉送給在經歷抗疫的湖北和武漢民眾。

據內蒙古二連浩特市政府消息，蒙古向中國捐贈的3萬隻羊即將由二連口岸入境。二連浩特將於部門企業合作，打造「三萬隻羊」品牌產品。此外，這3萬隻羊的故事也會被拍成紀錄片，《三萬隻羊傳真情》拍攝啟動儀式此前已於8月10日在蒙古駐華大使館召開。

中國駐蒙古大使柴文睿接受央視採訪時談及3萬隻羊如何運到中國。（央視截圖）

柴文睿表示，3萬隻羊的贈禮有特殊考慮，蒙古國朋友認為綿羊屬溫性，是送禮的首選，這也寓意著真誠和熱情。在蒙古國總統宣布贈送3萬隻羊以後，蒙古國人民紛紛捐羊，不到一個月就捐夠了3萬隻羊。

柴文睿又介紹稱，如果按照國內價格來算，一隻綿羊最低也要1000元（人民幣．下同），按此計算，3萬隻羊的價值至少在3000萬到4500萬元。此外，蒙古國政府為了做好這批羊的交接工作，還撥了100萬美元的專款。

他還指出，受疫情影響，蒙古國經濟面臨嚴重困難，上半年經濟收縮10%，財政壓力非常大。在這種情況下，蒙古國政府高度重視羊的交接工作，專門召開政府會議討論，要與中方合作做好這次交接工作。「對於蒙古國而言，對於我們而言，這確實都是一份厚禮。」

據悉，羊群如今已經養肥，按照檢疫協定的規定，這批羊要在原牧場隔離一定的時間，然由原牧場運送邊境附近的專用的隔離場，隔離30天並接受檢疫和免疫。隔離30天後，從免疫區直接通過汽車運輸運到在二連浩特的隔離場，還要再隔離大概10天左右，確認沒有問題後運進屠宰場。

柴文睿透露，羊群進入到中方境內集中屠宰變成羊肉。「這批羊肉，蒙古國方面非常想把它獻給在抗疫鬥爭中表現得十分英勇頑強的英雄的湖北人民，英雄的武漢人民。」

他還說，中國人講「投桃報李」，若中國疫苗研製成功，他估計中國一定會應蒙方要求，優先考慮蒙古國民眾的願望，同蒙古國分享中國疫苗研製的成果。

今年2月27日，習近平在北京同蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。（新華社）

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