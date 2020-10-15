字節跳動興訟被侵權　河南「今日油條」早餐店抄足「今日頭條」

抖音母公司字節跳動日前以商標權權屬、侵權糾紛為由，在廣州知識產權法院為旗下新聞閱讀App「今日頭條」，起訴河南兩間餐飲公司及一間早餐店。 其中一間餐飲公司名叫「河南今日油條餐飲管理有限公司」，負責人坦言命名是「傍大牌」，僅為好玩而已，又稱對提告感到不解。

「今日油條」早餐店。（微博）

內地傳媒報道，河南今日油條餐飲管理有限公司於2020年5月13日成立，註冊資本100萬元（人民幣．下同）。該公司在6月至9月期間，先後在食品、餐飲住宿、方便食品等多個類別，申請註冊「今日豆花」、「今日麵條」、「餅多多」、「快手抓餅」、「明日油條」等商標，部分仍未完成審核。

新聞閱讀App「今日頭條」是字節跳動旗下產品之一。（視覺中國）

已開業的「今日油條」早餐店，店舖標誌及裝修風格，均與「今日頭條」的界面極為相似。此外，店舖當眼處更寫上改編自「今日頭條」標語「你關心的才是頭條」的「關心你的才是好油條」。

河南今日油條餐飲管理有限公司法定代表人張新亞在受訪時坦言，被起訴一事令他不解，之所以「傍大牌」亦僅是為了好玩，「我天天都刷今日頭條App，是頭條的忠實用戶，喜歡它的風格，愛看上面的新聞。開油條店時，就找人這樣設計了，沒想到被告侵權了。要是判我輸，我只好面對。」

（綜合報道）