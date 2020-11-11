成都24歲女染髮後頭皮流膿　店家稱「正常」拒賠償：過幾天就好了

四川成都一名24歲吳姓女子日前在當地一間理髮店染髮後，頭皮出現水泡並開始流膿。她前往就醫，醫生告訴她，可能是因為染髮時藥水使用過多，灼燒了頭皮皮膚及毛囊，毛囊有很大機會永久性損傷。 不過，涉事理髮店卻向她表示，「這是正常情況，過幾天就好了」，令她大感不滿。經過一番調解，吳小姐與理髮店達成和解，理髮店答應賠償吳小姐醫藥費和染髮費用共計人民幣576.89元。

據《紅星新聞》報道，吳小姐喜歡為頭髮更換不同顏色，因此每年都會染一兩次頭髮。去年夏天，她將頭髮染成黑色，而今年受疫情影響而一直沒染髮。最近她又喜歡上了淺色，所以想再去染髮，過程當中要先將頭髮整體漂白。

吳小姐的頭皮流出黃色膿液。（紅星新聞）

吳小姐說，漂完頭髮已是晚上9點多，接著，理髮師開始為她的頭髮上色。「染髮劑剛抹上頭皮，我就感覺火辣辣地疼，像開水潑上去的感覺。」當時她就痛得手腳發抖，喘不過氣，向理髮師表示「疼得受不了」，店員則安慰道：「有點疼很正常，做完就好了」。

直到凌晨，染髮終於結束，整個過程竟長達7個多小時。吳小姐付錢時還向店員表示，頭皮還是很痛，且有些發紅，店家則還是不以為意，稱「發紅沒事的，休息下就好了」。

由於頭皮持續發麻脹痛，且出現很多紅點，髮根也開始變硬，吳小姐變讓其弟弟幫忙查看，才發現頭皮起了很多水泡，還流出膿液。她其後多次到理髮店要求賠償醫藥費及退還染髮費用，但遭到店家拒絕，稱狀況屬正常，是皮膚過敏導致，過幾天就好了。

醫生診斷吳小姐頭皮有多處受傷。（紅星新聞）

吳小姐前往醫院就醫，醫生告訴她「情況很嚴重，不是過敏引起」，建議她轉往皮膚病專科醫院就診。隨後，吳小姐感到症狀加重，「發低燒，眼睛充血，不能見光，刺痛感一直讓人流眼淚。」吳小姐說，自己染髮多次從未出現過這種情況，「醫生說可能是藥水使用過多，灼燒毛囊及頭皮皮膚，很有可能對毛囊造成永久性損傷。」

在就診和用藥後，吳小姐頭皮情況得到改善。經過調解，店家最終願意向她支付醫藥費和染髮費用共計人民幣576.89元，但仍然堅稱情況是皮膚過敏所致。

（紅星新聞）