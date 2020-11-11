河南巴士司機因拒載老人遭停職　聲稱老人曾多次便溺兼騷擾乘客

近日，河南焦作一名巴士司機，因拒載一名老人而遭公司停職。這名巴士司機解釋稱，涉事老人身上有異味，又多次在車上便溺及騷擾乘客。不過，巴士公司認為司機態度惡劣，仍決定將其停職，並稱會加強對職員的入職教育和在職培訓。

一段由後座乘客拍攝的影片顯示，涉事女司機對老人不停大喊大叫，要求其下車，期間還伸手推老人。焦作市公交公司回應傳媒指，當日駕駛員提交的匯報材料中稱，該老人以前乘坐巴士車時多次有小便及騷擾乘客等不良行為。

上述公司表示，即便有其他原因，司機本人的態度也屬惡劣，肯定是做錯了，又指司機無法提供支撐其說法的證據，因此將司機停職，下一步按照公司規章制度對其作進一步處理，並加強對職員的入職教育和在職培訓。

該公司續指，除非乘客攜帶危險物品，對他人造成了危害，否則巴士公司一般來說沒有拒載乘客的權利。

網民一面倒地同情涉事司機，認為巴士公司應仔細調查老人過往乘車時的舉止。（微博截圖）

不過，事件在網絡曝光後，網民卻一面倒地同情涉事司機，認為若不是老人長期在巴士上行為不雅，她不至於如此氣憤：

「如果材料中內容屬實，我反而覺得這個司機不應該受到任何處罰。」 「這如果是真的，司機做的也沒錯吧，先調查清楚再給判決吧」 「我感覺這位女司機是故意凶凶凶想讓老人下車 不凶點人家也不下去」

（綜合報道）