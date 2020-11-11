河南漢念亡母悲痛欲絕　切腹輕生難忍疼痛終報警求助

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近日在江蘇鎮江，一名來自河南洛陽的男子因母親去世後悲傷過度，欲切腹輕生，但因過程「太疼了」而報警求助。經救助後，該男子暫無生命危險。

事發現場地上有斑駁血跡。（現代快報）

事發於7日（周六），這名男子在鎮江南山林隱山莊一處景觀亭外輕生，用菜刀連刺自己的腹部兩刀後導致大量出血，但因過程痛苦、疼痛難忍，該男子選擇報警求助。警方獲報後，連同醫護人員即時趕赴現場救援。

警方表示，男子被發現時面色蒼白、意識恍惚，並詢問「我還活着嗎」，其腹部衣物有大量血漬，腹部有兩道長5厘米的刀口。經醫護初步檢查，其腹部有兩處外傷、腹腔內出血，隨即送院治理。經及時救助，該名男子生命體徵平穩、暫無生命危險。

據了解，男子選擇輕生是因母親驟然離世而傷心過度，於是在路過鎮江時網購2把菜刀後選擇切腹自殺。

（現代快報）

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