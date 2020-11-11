住橋洞廿載上演「人在野」　河南命案逃犯靠種菜拾荒食流浪狗度日

現年47歲、於名牌大學畢業的河南鄭州男子王曉軍（化名），20年前因感到社會對他不公，一時衝動下犯了命案，之後亡命天涯、四處潛逃，最後落腳於安徽蕪湖一立交橋下。 曾在化學研究所工作的他，搭建簡易棚戶後，利用早年學過的知識私自接通公共電路，解決了用電問題，更以開荒種菜、宰殺流浪狗、收集廢物賣錢等方式度日，上演一場現代版「城市荒野求生」。

自認為高材生的王曉軍畢業後被分配到河南鄭州某化學研究所工作，但當時他每月工資僅有100多元，感覺到社會對自己不公平。27歲時，王男因工作原因和一名同事發生糾紛，隨後犯下了命案，之後便在當地人間蒸發，開始逃亡生活。輾轉雲南、浙江等地後，王男發現自己在大城市無法生存，最後來到了蕪湖，並發現郊區有一處立交橋下人煙稀少，遂在橋洞下搭建簡易棚戶安頓下來。

解決基本「住房」需求後，王曉軍為了生存，用自己所學的知識在公共線路上接通了電源，解決了做飯、用電需求。而一次替人擺地攤期間，王男發現攤主是老鄉，於是隱瞞身份透過花言巧語騙取朋友的信任，用對方身份證辦了電話卡，使用街頭的WiFi解決精神需求。

另外，他還會開荒種菜、收養流浪狗，在生活苦澀時則會把狗宰來吃，而夜闌人靜時，他會騎上三輪車在小區拾破爛的東西存放在一些廢棄的房子內，再集中變賣，改善生活。雖然生活勉強能過，但在承受長年的逃亡日子下，正值中年的他看上去就像一位60多歲的老翁。

本月初，蕪湖特警三大隊民警通過研判，終於發現王曉軍可能落戶蕪湖，遂在本月6日凌晨趁王男準備去拾破爛時，於大潤發超市附近的一個小巷子作出拘捕。面對突如其來的民警，王男不斷掙扎，直到民警一說「20年了，該有一個交代了」，才醒覺自己插翅難飛，停止了反抗。

面對蕪湖的審問，王曉軍對當年犯下的命案供認不諱，放下心中沉積了多年的大石後，皮膚黝黑、眼窩深陷的王男，眼角更泛起了淚花，並平靜面對接下來的法律制裁。目前案件已移交予鄭州警方。

（環球網）