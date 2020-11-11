內地31歲女做整容手術後驚覺耳屏被切除　連耳機都戴不上

內地一名31歲女子於9月在整容醫院花了約5萬元人民幣進行鼻頭塑形以及手臂抽脂手術。但她卻在手術後的第4天發現，醫生竟在她麻醉昏迷時，將她的右耳耳屏（耳垂軟骨上緣外側瓣狀結構）切除了，令她連耳機都沒辦法戴上。

31歲女子稱右耳耳屏遭切除，要求賠償（點圖放大）：

據內媒報道，趙姓女事主在手術後第4天偶然摸到自己右耳時感到缺了一塊，經與正常耳朵圖片比較後才發現，自己的右耳耳屏已被切除，只留下一道縫合的傷口，讓她相當震驚。

趙女說，自己現在沒了右耳耳屏，不但無法戴耳機，髒東西也容易進到耳朵裡，風直吹進耳洞會很冷。為了不讓別人注意到自己的耳朵缺了一塊，現在她只能在左耳戴耳環，右耳則用頭髮遮住，避免被人發現自己耳朵的異狀。

涉事的天使之翼醫學美容醫院客服回覆稱，「因為耳廓後方去耳軟骨容易造成耳朵萎縮，所以有經驗的醫生都會取耳屏位置的耳軟骨進行補充，量是根據基礎來定，恢復後一般不太看得出來。」但趙女在諮詢多間整容醫院醫生後得知，進行鼻頭塑形手術時取耳屏軟骨填充是不正確的作法，加上她此前也曾進行鼻部整容手術，用的就是自己左耳耳後的軟骨，「耳後軟骨有利於生長，也不影響生理功能，且在耳後也比較隱蔽，不影響美觀。」

目前趙女除了要求院方須對手術缺陷給出合理解釋外，同時也要求醫院應全額退款和給出補償。

整容醫生：從照片看，手術並非取耳屏軟骨

據《紅星新聞》報道，成都一位從業17年的整容醫生解釋，以前單純隆鼻時就只採用假體填充，隨著技術的發展，大眾發現在鼻尖區域用假體材料，靠近傷口處就很容易出現感染，所以現在的綜合隆鼻，就會選擇用整容者的耳軟骨和肋軟骨來做鼻尖修飾。

該整容醫生指，在常規做鼻部整容手術中，一般會取整容者的耳甲腔以及耳甲艇的軟骨，相對來講不會影響耳朵的外形，「選擇取耳屏軟骨做鼻尖的醫生比較少，業內也有少數醫生偶爾這麼做。 」而他則表示自己從業10多年，還從未遇到過。

在看了趙女右耳手術後縫合的照片後，該醫生表示，「從這個地方做切口取，相對來講少一些，同時從圖片來看，術中應該不是取的耳屏軟骨，只是切口選在了這裡，可能選的也是耳甲腔的軟骨，而這樣操作可能只是醫生的習慣。 」他表示，大多數醫生在選擇耳甲腔以及耳甲艇的軟骨時，會選擇在耳後耳顱溝或耳甲腔邊緣比較隱蔽的地方做切口。

（綜合報道）