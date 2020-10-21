整容風潮00後湧現　父母課金支持　網紅：已花一幢房子的錢在臉上

根據《南華早報》的資料，在2018年接受醫療美容的2000萬中國人中，有20%是00後，而且這個數字正在不斷攀升。現在的醫美群體，除了明星、網紅，更包含着各行各業、各年齡段的芸芸眾生。 隨之而來的是一些看著非常驚悚的新聞：「8歲女孩暑假走進整容諮詢室」、「00後女孩貸款整容被告上法庭」…… 對於年齡最大不超過20歲的00後來說，心智是否達到了可以接受整容的水準？選擇整容，背後的原因是甚麼？意義是甚麼？父母又如何反應？ 一条進行了一次「當00後選擇醫美」的調研和徵集，挑選出其中5位00後的故事，其中有人在臉上花了一幢房子的錢，有人因生理缺陷需要整容卻遭到父母拒絕，有人則曾因為長相長期受到校園暴力……

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2年，380次手術，400萬人民幣，每天都是恢復期 小z娜娜

周楚娜，2005年生，上海 項目：超過380次醫美手術 花費：超400萬 付款方式：父母支援 未來：整容成為日常

我是全網年齡最小、整容最多的網紅周楚娜，很多從新聞上知道我的人對「小z娜娜」這個名字更熟悉，新聞評論裏大多說我「整容上癮」、「過度整容」、「長相驚悚」。整容已經成為了我的日常，接受你們採訪前，我剛做完一次手術，做了全臉吸脂、雙下巴吸脂，還有眼睛和眼角，對平常人來說是大手術，對我來說只是微調。你們更不敢相信的是，今年我最大的一次手術發生在僅僅10天前，9月初，我做了全身的抽脂還有鼻子。

我13歲以前真的不好看。我初中開始去上海的國際學校，裏面的女生其實都挺漂亮的，單眼皮、塌鼻樑的我很自卑，班級裏做值日生，男生們讓我掃地、拖地板、擦桌子，把漂亮女生的活都丟給我，她們只需要擦擦黑板就行，我們的區別就只有長相而已。我第一次整容就是在13歲，是我媽媽帶我去的，做了一個簡單的埋線雙眼皮，玻尿酸打鼻子，還有瘦臉針。整完效果太自然了，那時候應該就是整成了大家喜歡的傳統網紅樣，但這不是我想要的效果，我想要改變很大的那種，讓之前覺得我不好看的人都認不出我的那種效果，所以我又去做了第二次、第三次。兩年以來，打針加上全麻，我差不多做了380次醫美手術，花了大概三四百萬，每天都在恢復期，每天都在去醫院做項目的路上，現在的我和13歲時的我容貌是完全不一樣的。

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肯定有許多人好奇我持續整容的原因，其實就兩點。

第一，接觸整容以後，我多了一個圈子，圈內好友都是整容界的名人，像是劉梓晨、李恩熙、韓安冉，大家在一起就是交流誰做了哪個項目，要是有人做了我沒做的項目，那我就一定要去試試。

第二，因為整容我去年已經停學了一年，留學英國的事情也擱淺了，那我得給自己找條出路。我對美麗的追求到達了極致，就應該去從事一些比較光鮮亮麗的職業，所以我想做網紅甚至明星，不想要平平無奇的人生。

年初我在微博上發了幾次整容的全過程圖，因此上了新聞，微博粉絲漲到了30萬，好幾個節目找到我。我打算參加《創造營2020》，浙江衛視的一個訪談節目，還有一個公益節目《星空青春季》。在此期間，我還發了一首歌。很多在我沒整之前看不起我的人，看我美了、紅了後就紛紛貼上來。

吐槽我的人當然更多，很多人吐槽我整容痕跡很重，但我認為這是大家和我對美的定義不同。大多數人希望自己整得自然，整了像是沒整。我的個性很張揚，花了這麼多錢，吃了這麼多苦，我一定要讓別人一眼就看出來，真貴！所以我的臉就比較誇張，比較張揚。

很多人說我在臉上花了一幢房子的錢，我認為用自己的錢讓自己變美沒什麼值得詬病的。

我的父母是開公司的，媽媽主動帶我走進了美容醫院，因為我是未成年人，每一次全麻手術都是我媽媽簽字認可的。很多人關心我做那麼多次手術得多疼啊？我覺得最痛的應該是去年5月份做的一個全臉的磨骨，就是顴骨、下顎角甚麼都磨掉了，那個是挺痛的。還有很多人擔心整容的風險，畢竟醫美事故頻發，我也有擔心過，但我既然選擇了要通過極端的方式變美，肯定要承擔風險，這也是磨礪了我的心智，我要當網紅的話，內心一定要堅強，不去害怕疼痛和網友的攻擊。我現在最擔心的其實是我的父母，爸爸媽媽現在經常會跟我吵架。爸爸希望我可以恢復從前的長相，接納我自己，這樣才會有更多人喜歡我；媽媽則是覺得我已經整得差不多了，我每次po整容的照片到網上，都有無數的線民來罵我，說我是「怪物」，整得比沒整更醜，媽媽因此擔心得幾天幾夜都睡不好。還有一個，算是我內心的不忍。我有一個600人的粉絲群，粉絲經常問我整容相關的問題，很可惜的是，我吸引到的都是和我年齡一樣甚至比我年齡小很多的粉絲，我不希望她們學我，那麼小就去做這麼多次整容，我還是想要引導她們去做一些更正能量的事情。

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我面試前台，老闆說我給你調到別的崗位 靜靜

靜靜，2000年生，鄭州 項目：咬合矯正 花費：10000元 付款方式：父母不支持她做手術，但最終願意花錢 未來：自己賺錢做鐳射手術

我是一名護理專科的應屆畢業生，這個月開始在整形醫院做醫美護士。我覺得自己的先天缺陷很多，咬合不正導致上顎總發炎，臉上有很明顯的黑斑，身材還特別癟，所以我總共瞭解過3種醫美手術——牙齒正畸、鐳射和脂肪填充。前兩種是我去醫院諮詢過，醫生明確告訴我就是先天缺陷，早做早好。脂肪填充是我現在的老闆建議的，他說我太瘦了，1米65只有84斤，他答應免費給我做手術，讓我成為醫院的活例子。我的父母代表着絕大多數的中國父母，特別傳統。我上小學的時候就被同學嘲笑「大齙牙」，回家我就問媽媽，媽媽說，你就長這樣，沒甚麼要改的。 直到上了大學，偶然一次機會，我的表姐要去做牙齒正畸，我就堅決要跟她一起去，走之前媽媽還在猶豫。到了醫院，我剛躺下，醫生就說：「你這個牙肯定要弄呀，咬合嚴重不正，你的上顎還總發炎吧。」回家以後就堅決地跟父母說我一定要做正畸，媽媽找了個熟人再檢查了一遍，還要了個折扣，才終於讓我做了牙齒正畸。現在已經過去2年了，每當我口腔發炎的時候，媽媽就嘲笑我說：「你看你非要做，花了8000多塊錢，也沒甚麼效果。」我就不服地頂回去：「我現在咬合好多了。”」

還有一個讓我在意的點就是臉上的黑斑，經歷了牙齒正畸的波折，媽媽絕不鬆口讓我做鐳射手術。用她的話是，化妝品能遮住的都不是事，而且你本來就長這樣。但我面試工作的時候真的因為臉上的黑斑受到了老闆的歧視。我和一個長得比較漂亮的同學一起去面試我們醫院的前台，老闆很快就要了她，卻對我說回去等消息。過了幾天就跟我說招滿了，調我去別的崗位先做着。我偷偷問要好的同事，她說老闆其實一直都在面試。我又等了幾周，聽說又有前台離職了，便鼓足勇氣給老闆發消息說：「請問我現在可以調去前台嗎？」沒想到老闆立刻回復我說前台不缺人。我心裏明白，就是因為我臉上有黑斑。 我現在還在實習期，一個月工資只有2800，但我再也不會伸手向家裏要錢整容了，我不買衣服、不買化妝品，一定要自己一點一點把錢攢出來，然後去做鐳射手術。

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因為長相不漂亮，男人對我可隨意了 張小星

張小星，1999年末生，濟南 專案：雙眼皮手術/紋眉 花費：8000元 付款方式：壓歲錢 未來：不做別的手術

我現在在北方某醫科大讀大學。18歲的時候媽媽帶我去紋了眉，20歲做了雙眼皮。據我所知，我的同學中有兩個都是在高考完的暑假，就做了整容手術。跟她們比我可太不行了，猶猶豫豫，高考後兩年才去做了三點式雙眼皮。 我做整形可能也和男性有關。從小到大，我的小夥伴都是班裏最漂亮的女孩，她們的每一任男朋友都將她們捧在手心。沒有對比就沒有傷害，跟我告白的小男生都不用心。之前有個男生喝醉了酒就給我打電話告白，醉醺醺地隨隨便便就說了，我覺得這告白也太草率了，這追求也太奇葩了，我也想要閨蜜們那種甜甜的愛情。

我讀的是臨床醫學，對麻醉藥還算是瞭解，做手術前一直在想我要是麻醉藥過敏可怎麼辦，於是做了好多研究。當時做手術用的是短效麻醉藥利多卡因，理論上就是局部浸潤注射。真的躺在手術台上才發現，打麻醉太疼了，當時是從左邊眼角開始的，我覺得麻醉針都快要把眼睛戳穿了，就想從手術台上跑下去，醫生安慰我說手術時就沒感覺了。 過完漫長的恢復期，我發現眼睛真的變美了，顏值提高了1分左右，勉強達到了6分及格線。做了雙眼皮，我也更能理解同齡人做整容的痛苦了，能做超過1個手術的都是勇士。在這麼一個看臉的社會，大家終於可以公平競爭了。

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初中班主任當着全班人的面說我是死魚眼，一看就沒好好聽課 果汁

果汁，2000年生，北京 專案：雙眼皮手術 花費：5000元 付款方式：父母支援 未來：不做別的手術

我從小就知道，長得好看的人可以成為班裏的領袖，她甚至可以拉着全班同學投票，讓長得不好看的我轉學。我剛進小學的時候，遇到了一個長得很可愛的女孩，剛開始我們玩得還可以，我甚至還邀請她去我家。後來因為我成績比她好，她就慫恿班裏的同學孤立我，喜歡她的小男生們會專門跑來說我長得醜，言語攻擊夾雜着肢體攻擊。她還舉行了一次投票，內容就是我轉學還是她轉學。班裏二十幾個人，只有跟我關係比較好的一個女生選了讓她轉學，其他人都投給了我。這樣的校園霸凌持續了整整3年，直到家長介入才慢慢停止。到了初中，霸凌的來源從同學轉移到了老師身上。當時我們的班主任是一個返聘的老教師，經常會對我「語言暴力」。我當時的眼睛是那種腫泡眼，看起來非常無神，她就當着全班同學的面說：「你能不能把你的死魚眼睜開，一看就沒好好聽課。」我記憶裏，她說了3、4次，給我的心裏留下了一道深深的裂痕。

所以我一直都對眼睛非常在意，高中的時候第一次接觸化妝，我就迷戀上了雙眼皮貼，它成為了我出門見人的必備單品。有一次我約了一位好久不見的朋友，結果雙眼皮貼用完了，我當時就想，如果不能立刻買到，我就要放朋友鴿子。爸爸媽媽還是很支持我做這個雙眼皮手術的，幫我支付了全部費用。我很小的時候，媽媽的嘴部受傷了，去醫院做修復手術，就順便把雙眼皮做了，從醫院下來戴着墨鏡，把爸爸嚇了一跳。後來爸爸總是開玩笑說：「你媽媽就是假借修復唇部之名，去做雙眼皮的。」我很感謝自己能出生在這樣開明的家庭裏。做完了雙眼皮手術，實際上對我的外貌影響不超過1分，但是幫我過了內心的那道坎。小時候在內心留下的創傷，全靠這雙明亮的大眼睛治癒了。

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對體味進行改良，應該算是最前衛的醫美 Judy

Judy，2002年生，衡陽 項目：祛腋臭手術 花費：3700元 付款方式：父母支援 未來：不做別的手術

腋臭就是大家傳統概念裏的狐臭，這是我們家的遺傳毛病，因為我是個女孩子，所以從小這種臭味就對我的影響比較大，夏天衣服容易濕了出味，不自信、害怕、膽怯一直都存在。 高考結束，我剛剛滿了18歲，這個祛腋臭手術是我第一個自己簽字做的手術。我去長沙做醫美手術最有名的三甲醫院諮詢了一下，和醫生聊得比較愉快，半個小時後就直接進了手術室，費用因為有高考生優惠折扣就比較便宜，打折下來只有3700元。 被兩個漂亮的女護士脫了衣服，脫毛、消毒、鋪手術巾一氣呵成，兩邊的腋下一起打麻藥，我在床上邊哭邊叫，完全沒想到會這麼疼。過了一會，她們就把我的眼睛遮住，我感受到胳肢窩被剪刀剪開，肉在撕扯，儀器在搗鼓我的胳肢窩，她們邊做還邊問我：「小姑娘高考怎麼樣？學區房買在哪裏好？」聽着她們的聲音，莫名就安心了。這是個很小的手術，我一出手術室，媽媽站在門口，看到她這麼擔心我都有點想哭。媽媽事後每天都幫我擦澡、換衣服，很擔心我留疤，後來等我傷口完全康復了以後，她發現氣味沒了，才跟我爸兩個人說：「這個手術還是做得值！」我這種對體味進行改良的手術，應該算是最前衛的醫美。我覺得醫美代表00後眼光的改變，是正常的愛美現象，既合理又不犯法，為甚麼不做呢？

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根據全球最大醫美互聯網平臺新氧2019年發佈的《醫美行業白皮書》，中國正式成為了全球醫美第一大國，超過了美國、巴西、韓國和日本。

中國醫美消費者平均年齡為24.45歲，年輕人佔據了絕對地位，25歲以下年輕人佔54%，其中很大一部分是第一批整容的00後。

入門項目：

作為醫美的入門項目，注射在中國尤為受歡迎，其中玻尿酸注射佔66.59%，肉毒佔23.67%。

在我們的採訪物件中，有一位元注射的狂熱愛好者Shirley，過去的5年都會定期飛去韓國進行注射，她說：「每次失戀我就預約一次打針，針打在臉上，心就不疼了。」

整容部位：

中國頭面部手術消費量預計在73.88萬例，而美國最新披露的資料為42.04萬例。在中國的頭面部手術中，面部填充佔到30%，隆鼻22%，眼瞼手術18%。 00後在頭面部手術的消費習慣，女性仍是最愛做眼睛，但更多人開始對唇部手術產生興趣，嘟嘟唇、花瓣唇、M唇是最新流行。 在身體手術方面，「纖細美」仍然是主流，吸脂手術在年輕群體裏廣受歡迎，胸部手術佔比不足1%。

整容高峰期：

6-7月是手術類項目的消費高峰，佔全年的22.41%。整形科醫生表示，暑假期間是學生群體整容高峰，手術量至少是平時的4倍以上。

整容的群體：

男性用戶佔比持續上升，男女比例從1:9逐漸靠近2:8。其中，16歲、19歲和23歲的年輕人在暑假期間整容的佔比，要顯著高於其它年齡的人群。處於這三個年齡的人，正要經歷環境的變化，可以在假期進行面部調整，改頭換面融入新的圈子。

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關對00後來說，整容的意義到底是甚麼？我們發現絕大多數選擇整容的00後，在童年都因外貌的缺陷遭到了或多或少的霸凌——異性的欺侮、老師的輕視、父母的忽略。可以說，他們在提前用手術彌補童年的缺失。另一方面，年紀最大的一批00後已經進入職場，他們中的一部分人已經感受到了外貌缺憾帶來的求職失利；另一部分人，則迫不及待靠着「網紅的長相」走進自媒體新時代。在資深整容醫師張維博士看來，「00後是目前最追求個性的一代人，他們出生在自媒體欣欣向榮的年代，部分人他會明確要求整得比較誇張，來靠臉蛋吃飯，甚至具體到甚麼樣的長相可以帶甚麼貨、擁有怎樣的粉絲。把整容作為一個生存的手段，這些是大多數80後、90後絕不會想到的。」

各種類型的假體

此外我們還發現，許多未成年人的整容不乏有家長慫恿的因素——不想孩子輸在美的起跑線上。

然而專家指出，有一些手術並不適合未成年人去做，過早做甚至有毀容風險。而有些手術卻是越早做效果越佳。

附：未成年人手術對照表

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