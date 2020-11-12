傳四川女撿手袋墮江亡　警方否認　家屬：死者患抑鬱曾買巨額保險

四川宜賓市33歲女子李某君，上周四（5日）在岷江大橋墮江身亡，有消息稱其為自殺。 不過，一名自稱是死者弟弟的男子，周一（9日）向當地多間自媒體平台發聲明，稱死者並非自殺，而是翻越大橋欄杆撿手袋被困，朋友等人營救失敗才意外墮橋。 惟警方調查後，揭發聲明中所謂的撿包墜江是虛構，而「弟弟」為表弟。警方已對有關人士作出批評教育，死者家屬已要求自媒體平台撤銷相關聲明。

該男子接受內地傳媒訪問時稱，李某君當日與朋友在岷江北岸遊道散步，然後通過岷江大橋步行前往宜賓老城區，期間她隨身攜帶的手袋鏈條斷裂，手袋掉入大橋欄杆外側。她於是翻越大橋護欄撿手袋，結果被困並意外墮江。他認為，網傳消息將她定性為「自殺」是網絡暴力。

他表示，李某君是宜賓市珙縣某鎮人，未婚，性格活潑開朗，與母親同住。她曾在平安保險公司宜賓分公司工作，墮亡前從事美妝行業，月收入約7、8000元（人民幣，下同），經濟上沒有負擔和壓力，沒有任何自殺動機，事發前更與弟妹聚會喝酒，未有任何異常。

上述聲明和言論一度引起警方關注，惟李某君弟弟夫妻到派出所後，才承認「聲明」中的朋友、撿包墮江等都是虛構，而自稱是死者弟弟的男子，是其表弟。由於上述行為沒有造成嚴重不良後果，警方已對有關人士作出批評教育。

另李母透露，女兒患有抑鬱症，早前有輕生舉動，曾入院治療。宜賓保險業內人士證實，死者去年在平安保險公司上班時，曾為自己購買一份保額高達100萬元的人身意外保險，但投保前未表明自己曾有抑鬱症病史，直至家屬索償，保險公司才在醫院查到她2017曾患有抑鬱症。由於她涉嫌隱瞞疾病史，保險公司仍在進一步調查死者家屬是否獲賠。

（紅星新聞）