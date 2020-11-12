蒙古贈華羊隻第一批1.2萬隻經過核酸檢測　正返程武漢

據央視新聞報道，湖北武漢10輛貨櫃冷鏈車周一（9日）前往內蒙古二連浩特，接運蒙古國捐贈的首批12000隻羊。經嚴格核酸檢測，加工後的羊肉今日從二連浩特發車，返程武漢，預料周日（15日）抵達武漢陽邏港。

周一（9日）上午10點左右，武漢新港空港綜合保稅區東西湖園區，10輛貨櫃冷鏈車向內蒙古二連浩特出發，接運蒙古國捐贈湖北的首批12000隻羊。所有車輛與集裝箱已於一周前進行全面消毒，司機與工作人員對核酸檢測全部呈陰性。新華社報道，首批十輛貨櫃車均搭載40英呎冷藏集裝箱，而每台集裝箱都可裝運1200隻經過屠宰加工的羊。

據了解，10輛貨櫃車經1800公里行駛已於周三（11日）抵達內蒙古二連浩特，目前已完成裝載加工後的羊，返程武漢，料周日（15日）抵達武漢陽邏港。

今年2月27日，習近平在北京同蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。（新華社）

今年2月，正處中國抗擊疫情的關鍵時期，蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎專程訪華，並宣布向中方贈送30000隻羊，以表達蒙古國人民支持中國抗疫的心意。

武漢漢歐國際物流有限公司董事長肖彥勇指，9月，公司得知蒙古國啟動捐贈30000隻羊的消息後，派專員赴二連浩特與相關部門聯絡。

據悉，這次向湖北捐贈的30000隻羊，蒙古國政府通過統一向牧民收購，保證捐贈羊符合防疫要求的同時，還要保證羊兒個個膘肥體壯。

（綜合報道）