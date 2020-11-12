雙11｜林志炫現身長春履「十年之約」　與中學生合唱《單身情歌》

「找一個最愛的，深愛的，相愛的，親愛的人，來告別單身」。位於吉林長春的東北師大附中自2011年起每年的11月11日起，同學們每年都會合唱《單身情歌》來「歡度」光棍節。台灣歌手林志炫2018年表示，如果同學們能連續唱到2020年（即從2011年起連續10年），他就會到學校和同學們合唱。 11月11日（周三），林志炫真的現身東北師范大學附屬中學，演唱《單身情歌》，履行與該校同學們的十年之約。

據東北師大附中同學介紹，該校自2011年起每年的11月11日起，同學們每年都會在「雙11」當天合唱《單身情歌》來「歡度」光棍節。合唱最初只是作為部分同學的「自嗨」行為，但後來形成「傳統」，並一直流傳至今。

2018年，有關東北師大附中「光棍節大合唱」登上微博熱搜榜，歌手林志炫也轉發了相關微博，並且表示：「同學們，我會記著跟你們的十年之約的」，即是他將在這一活動延續至第十年（2020年）時，與該校學生合唱《單身情歌》。

今年11月11日，林志炫為履行與該校的十年之約，現身校園並和同學們合唱了《單身情歌》。

校方表示，早前曾與林志炫聯繫，鑒於疫情不便等因素建議對方以錄製短片形式代替現場出席，「但他對這件事很重視，還主動隔離了，在現場也正面鼓勵了同學們要好好學習、考上大學，用出色的成績來告别單身」。

校方又表示，演唱《單身情歌》是學生自發的行爲，學校對此一直持包容的態度，學校會盡量給學生的興趣愛好發展提供機會和平台。

（綜合報道）