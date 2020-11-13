中國債市「爆雷」頻現　今年債券違約已逾百隻　部份債券基金重傷

中國債券市場近期違約不斷頻頻出現，一連串的信用風險事件，讓從業者再度認真思考信用債的風險問題。

據《Wind資訊》消息，今年以來，中國債券市場共有109隻債券違約，合共債券餘額為1,260億元（人民幣，下同）。對比2019年184隻債券違約，涉及餘額1,494億元，今年數量比去年大概率有較大幅度的下降，但規模上目前相差不遠。距離到年底尚有不足兩個月，總體違約規模可能超過2019年，屆時違約金額將再創新高。

對於近期債券爆雷現象頻頻發生，《北京商報》引述財經評論員郭施亮表示，債券違約並不少見，尤其是在新冠肺炎疫情環境下，經濟發展受到影響，在經濟增速放緩的背景下，企業經營管理受到不少壓力，違約、信用風險爆發等現象時有發生，這時就更考驗企業的風險防禦能力以及現金流水平。如果企業現金流不足、風險防範意識薄弱，加上債券市場利率波動及經濟增速下行壓力的因素，也會加大債券違約風險。

此外，《上海證券報》報道，多隻債券違約令部分持倉債券基金受傷頗深，淨值多次上演「驚魂一刻」，部分債券基金自2020年以來虧損甚至超過10%。同時，三季度以來債市呈現弱勢震盪格局，債券基金整體收益不盡如人意，也遭遇投資者大量贖回。不過，在部分業內人士看來，債市曙光已現，從6個月或者12個月的時間維度來看，債券市場取得正回報的概率較大。

中金財富分析員蔡青表示，考慮到11月至12月信用債到期回售規模依然較高，近期違約風險抬頭跡象值得警惕。當前信用利差整體處於歷史低位，特別是短期限品種對違約風險的保護不足，建議投資者繼續規避低評級信用債。

諾德基金表示，11月債市多空因素交織。一方面，11月份銀行同業存單從歷史來看到期量較大，加上結構性存款的壓縮，銀行負債端的壓力依然較大；另一方面，二季度及三季度政府債券供給壓力較大，四季度大概率將出現明顯改善。

此外，歐美新冠肺炎疫情二次爆發，經濟復甦的不確定性進一步加大。總體而言，11月債市或繼續震盪，依然建議以票息策略為主。