雲南威信禁放狗違例3次直接捕殺惹議　網民：不敢罰人只敢殺狗？

雲南昭通市威信縣近日出台新例，規定市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養，縣城城區內禁止放狗，違例3次將會直接捕殺犬隻。新例一出隨即引起熱議，網民指有關規例太過嚴苛，應該規定飼主文明養狗，而非捕殺狗隻，更直言推行新例是原始人行為，推行者與野人無差。 威信縣主要領導周日（15日）回應稱，該縣對於犬隻管理規定引發的輿情非常重視，正在召集多部門研究此事，表示城市管理要規範，但任何事都要依法依規。

威信縣公安局、住建局、農業農村局和市場監督管理局等4部門，上周五（13日）聯合發布《關於威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》，規定市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養。此外，縣城城區內禁止放狗，一旦發現，第1次給予警告；第2次縣城市主管部門將根據《昭通市城市管理條例》第46條之規定，處50元（人民幣，下同）以上、200元以下罰款；第3次聯繫公安機關予以捕殺。

新例出台後引起網民罵戰。支持者表示，城市狗患問題嚴重，多年來不文明養狗現象依然存在，包括飼主在地下停車場放狗時不牽繩且不撿拾狗屎、狗吠擾民等。有人則提出近年多次發生狗隻傷人事故，且受害者多為兒童，認為新例可降低發生同類事故的風險。

反對者指出，不文明養狗確實是大問題，但至少要尊重生命，直言「不敢罰人，只敢殺狗？」、「該管，但應該管好人，而不是殺狗」、「豬腦袋的政策」。有人認為，單單管理犬隻根本毫無用處，關鍵是要飼主自覺，在放狗同時亦要保持街道整潔，若有違規應處罰飼主，「人的錯誤，憑什麼讓狗買單」。

（上游新聞／微博）