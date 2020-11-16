江蘇警員嫖妓後出示警官證敲詐妓女並迫其口交　涉勒索猥褻被捕

江蘇常州一名「90後」方姓警員，在嫖妓後拿出警官證，以宋姓妓女賣淫為由，威脅要將其帶至公安機關處理，成功敲詐1萬元（人民幣．下同）後，他又強迫宋女為其口交。案發後，方男被逮捕。 中國檢察網近日公布常州鐘樓區檢察院對該案的起訴書。起訴書指出，方某已被以敲詐勒索罪、強制猥褻罪提起公訴，追究其刑事責任。

根據起訴書，涉案方姓男子出生於1994年，漢族，大學文化，原是常州市某派出所警員。方男於今年6月18日晚，在常州市鐘樓區某單位，與宋姓妓女性交。嫖妓結束後，方男為勒索財物，向宋女表明警察身份，並亮出警官證，再以宋賣淫為由，威脅要將其帶至公安機關處理。

方男強迫宋姓妓女為其口交，涉嫌強制猥褻罪被提公訴。（Gettyimages／視覺中國）

起訴書指出，宋女當下向方男求饒，並提出以1萬元「私了」。方男通過微信收取宋女的1萬元轉帳後，為尋求刺激，又要求宋女為其口交。案發後，方男主動投案，如實供述自己的罪行，並退賠全部贓款，取得宋女諒解。

起訴書續指，2020年6月25日，方男因涉嫌敲詐勒索罪被刑事拘留，同年7月9日被批准逮捕。方男對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

檢方認為，方男敲詐勒索公私財物，數額較大，並以脅迫方法強制猥褻婦女，依法應當以強制猥褻罪和敲詐勒索罪追究其刑事責任。方男認罪認罰，依法可以從寬處理。方男自動投案、如實供述罪行，是自首，依法可從輕或者減輕處罰。檢方根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第167條規定，對方男提起公訴，請法院依法判處。

（中國檢察網）