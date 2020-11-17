「八路軍」住別墅食雪茄　《雷霆戰將》捱批後堅稱經得起歷史考證

內地抗日新劇《雷霆戰將》本月播出後引發爭論，軍媒《解放軍報》先是讚揚該劇展現了中國軍人的鐵血英雄氣概，官媒《人民日報》則痛批其是「抗日神劇」，稱讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都抹髮膠、髮蠟，距離歷史真實太遙遠。 被官媒批評後，《雷霆戰將》在影片網站下架，同時已經被湖南衛視停播。劇組則於周一（16日）發布長文回應，稱主要劇情都經得起歷史考證，並對因個別觀眾及網民的草率結論引發誤會與偏見深表遺憾。

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《雷霆戰將》僅僅播出9集後，在內地影音平台愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等下面落架，湖南衛視也停播該劇，宣布將用另一部劇替代。對此，劇組在官方微博發出圖文，列出歷史照片和歷史數據，對觀眾及官媒提出的問題一一說明。

說明指出，戰地救護服務隊女隊員等服裝經過美術部門精心考證，「女兵穿裙子打鬼子」這樣的形象在歷史中是客觀存在的，希望觀眾冷靜客觀看待這一問題。至於年輕演員不適合出演八路軍將領的問題，劇組列出數據指，劇中參考的重要真實原型人物之一王近山，年僅14歲就參加紅軍，抗日戰爭全面爆發時他投身戰場也只有22歲。其他著名將領如左權、楊得志、楊成武等人，在抗日時期也多數只有20歲出頭。

關於在戰場抽雪茄和喝咖啡的形象問題，劇組指在民國時期，咖啡已經非常流行常見，雪茄也不是奢侈品。而是一種「非常常見的普通消費品」和「流行於大眾間的常見煙品」。除了貼出歷史照片外，劇組又舉例其他影視作品中軍官吸食雪茄的現象。

不過對於「主角幾乎清一色都抹髮膠、髮蠟」以及「住豪華別墅」這兩大爭議，劇組暫時未有說明。但劇組重申，《雷霆戰將》主創人員在創作初期已進行了大量的調研及查閱資料，「瑕不掩瑜，本劇的主要劇情都經得起歷史的考證」。

劇組還說，對網絡中善意的批評欣然接受，並對熱心觀眾表示深深感謝。「但對個別尤其是一些並未觀看的觀眾及網民，只是看到本劇個別劇照，也未做出認真考證，不務實的跟風，做出草率結論的聲音乃至引起一些誤會與偏見，深表遺憾。」

《人民日報》表示，「偶像劇」套路用在抗日題材此路不通。（人民日報微信公眾號）

據悉，《雷霆戰將》於11月3日在湖南衛視平台開播。由金沙執導，張雲龍、賴雨濛等主演，是號稱「春版戰爭史詩片」、原本定位為慶祝「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年」的獻禮劇。周日（15日），解放軍網也發文讚揚該劇為「唱響了時代主旋律的精品戰爭劇」。

但開播後，劇中八路軍獨立團團部設在歐式裝潢的大別墅、演員們妝容精細、頭髮絲打理得一絲不亂、髮膠噴得油光鋥亮、女護士穿著修身連衣裙、師長戰場上抽雪茄、喝咖啡等一系列情節引來網民「罵聲一片」。

《人民日報》更點名批評其不尊重歷史，「《雷霆戰將》把『偶像劇』套路用在抗日題材上，意在吸引年輕人觀看，提高收視率。但正因為年輕觀眾多，更需要尊重事實、尊重歷史，否則就容易誤導青少年，使他們無法洞悉歷史真相，無法真正了解革命先烈的英雄事蹟。影視劇中考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可以，但前提是尊重歷史，不能劍走偏鋒。只有心懷敬畏，尊重歷史、尊重觀眾才能拍出真正接地氣的影視作品。」

（綜合報道）