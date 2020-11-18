海南動物園黑熊爬私家車壓裂擋風玻璃　園方指遊客違規停車14秒

內地遊客符先生一家三口周日（15日）到海南熱帶野生動植物園，並駕車到黑熊園區參觀，未料一隻黑熊爬上私家車，拍打車窗並壓裂車頭玻璃，幸事件中無人受傷。園方周二（17日）指，符先生當時在猛獸區違規停車14秒，目前雙方已達成共識，將全額賠償符先生的車輛維修費用。

符先生稱，當日下午一家三口到動植物園遊玩，駕車經過黑熊園區，見到有一隻黑熊趴在草叢內，於是他在旁邊停車欲近距離觀看。不過，黑熊突然從草叢站起，並走到他的車前一直拍打車窗和車頭蓋，然後再爬上車頭。

他表示，黑熊壓裂擋風玻璃，牠更試圖爬到車頂，車內孩子見狀當場被嚇哭。此時，園區一輛工作車駛至並驅趕黑熊離開，他待黑熊從車上爬下後，立即駛離現場。符先生駛至安全區域後下車查看，發現車頭擋風玻璃碎裂，左邊葉子板損壞，車頭蓋和車頂位置有熊爪的抓痕。

海南熱帶野生動植物園工作人員指，遊客駕車進入猛獸區後不能停車和下車，工作人員事前會提醒遊客，猛獸區內亦有標語提示，同時會有巡邏車關注遊客車輛，確保安全。

工作人員表示，符先生當日駕車駛入黑熊園區後停留14秒，員工發現有黑熊趴在車上後，及時上前驅趕。旅文部門事後介入，經園方與符先生協商，動物園會全額補償車輛受損後的維理費用，相關理賠工作已處理完畢。

海南熱帶野生動植物園園區分車行區和步行區，其中車行區主要為獅子和黑熊兩大猛獸區。據了解，該園2013年曾發生黑熊襲擊遊客事件，黑熊將車門把手咬毀，幸未造成傷亡。工作人員介紹，黑熊視力差，一般看不到3米外的物體，當車輛處於近距離狀態時，黑熊或會看到車身上倒影，因本能反應撲前。

（綜合報道）

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