北京野生動物園內女孩爬出天窗坐車頂遊園　網友批無知無畏

據「北京日報」微信公眾號今天（20日）消息，有網友發布一段視頻稱，北京野生動物園自駕區內，有遊客坐在車頂上遊園，非常危險。對此，園方表示，已聯繫到當事人，正在調查處理中。

從網傳視頻中可見，一個女孩從一輛私家車天窗爬上車頂，隨後把雙腳抬起，踩在車頂上，此時車輛還在開動。而路旁有一塊警示牌寫道：「勻速行駛，請勿下車。」視頻中還有不少遊客感嘆：孩子坐在車頂上太危險了吧！對這種危險的行為，有內地網民表示，簡直是無知無畏，還有網民表示，這是「給老虎送餐」？同時也批評家長不負責任。

今天下午，北京野生動物園工作人員對事件回應稱，已聯繫上當事人，正在調查處理中。當事人所在的自駕區屬於遠觀區，動物和遊客之間有壕溝無法靠近，所以不存在危險。動物園是允許打開天窗往外看的，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。

據內媒查詢北京野生動物園官微發現，該園自駕遊區通過五層技術手段將凶猛動物與遊客進行有效隔離，在參觀遊覽過程中允許遊客「開車窗、開天窗」，但不允許遊客下車，每段均配備安全員進行巡查。同時不鼓勵遊客自帶食物投食，以免危害動物健康。

北京野生動物園遊客違規下車時有發生。（網上圖片）

不過北京野生動物園早前多次被揭有遊客擅自下車，今年8月31日還有遊客疑似投喂鹿吃口罩，幸好被工作人員及時制止。

內地近年曾多次發生遊客在野生動物園受襲事件。最轟動的一次該屬2016年7月23日，北京八達嶺野生動物園東北虎園內，兩名女性遊客擅自下車後被老虎襲擊，最終造成一死一傷。