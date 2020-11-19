廣州外賣員揸無牌電單車遭交警踢打　網民斥暴力執法　警介入調查

內地近日網傳廣州番禺交通警員用腳踢向外賣員的短片，事件引起網民抨擊，認為警員不應暴力執法。 番禺警方周四（19日）通報指，16日，27歲外賣員徐某駕駛一輛無牌電單車，他為了逃避「五類車」查扣檢查轉向路邊的小巷，期間輔警郭某情緒激動有推搡、腳踢等行為；涉事車輛已被依法查扣，警方正在調查。

網傳片段顯示，交警先要求徐某出示身份證，惟後者稱「我沒帶身份證」，郭某於是將他推到一個角落，再用腳踢向對方。事後，徐某癱坐地上，交警拉起倒地的無牌電單車離開。

警方通報指，事發於周一（16日）下午3時許，番禺警方在石樓鎮某路段查扣「五類車」，徐某駕駛一輛帶雨棚的無牌電單車，因逃避檢查轉向路邊小巷，在場執勤人員立即追上。徐某在逃避執法時人車倒地，手肘受傷；兩名執法輔警的臉部、眼部、手部均有受傷，郭某因傷情緒激動，於是作出上述行為。

事件引起公眾輿論，網上評論更一面倒指責涉事警員違規。網民認為，即使徐某違法駕駛無牌車輛，警員執法時亦應該守規。同時，網民更不滿警方通報未有將事件詳述，「這明顯是拉到牆角毆打啦，真係輕描淡寫」、「輔警受傷情緒激動就可以打人了？」，要求警方公布執法記錄儀的片段。

五類車為電動車、無牌電單車、三輪車、殘疾人機動輪椅車、經改裝的拼裝、報廢車輛，駕駛者超速、超載、逆線行車、胡亂切線等交通違法行為屢見不鮮，造成極大的安全隱患。

（綜合報道）