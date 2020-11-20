英國駐重慶總領事跳水救人獲頒獎　5萬元獎金將全捐慈善機構

上周六（14日）一名女遊客在重慶中山古鎮遊玩期間不慎溺水，被行經該處的英國駐重慶總領事館總領事史雲森（Stephen Ellison）跳入水中救起，引發廣泛關注，中國外交部發言人趙立堅事後亦稱要為史雲森「點個大大的讚」。 內媒周五（20日）報道，史雲森獲重慶見義勇為基金會頒發「重慶市見義勇為特別獎」，獎金為5萬元人民幣，但他已決定將獎金全部捐給慈善機構。

就救人一事，史雲森本人透過微博回應稱，這幾天收到了來自廣大中國人民的很多善意的留言和肯定，他也很榮幸接受「重慶市見義勇為特別獎」，並決定於下周在重慶舉行的英國駐重慶總領事館成立20周年慶祝酒會上，將全部獎金捐予一家重慶的慈善機構。

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

據英國駐重慶總領事館公眾號消息，已61歲的史雲森上周六在中山古鎮遊玩時，突然聽到民眾傳出驚呼聲，之後發現一名年輕女孩溺水。千鈞一髮之際，史雲森二話不說跳下水，將已失去知覺的女孩托出水面，並與岸上施救人員配合成功將女孩安全送上岸。得益於救援及時，女孩很快恢復呼吸和知覺，並無大礙。

（新京報）