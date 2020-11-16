女子在重慶景區游玩不慎落水　61歲英國總領事跳水救人

14日，一名女性遊客在重慶中山古鎮遊玩期間，不慎落入水中，危機時刻，行經此地的英國駐重慶總領事館總領事史雲森（Stephen Ellison）跳入水中，將其救起。目前，這名女性遊客已無大礙。 據介紹，史雲森喜歡滑雪和騎行，去年曾經獲得北京國際鐵人三項賽的年齡組冠軍。

有網上流傳影片顯示，當時一名年輕女子腳下踩滑，不慎掉入水中。該女子落水後拼命掙扎，但由於水流湍急，女子被衝到其落水處的斜對側，幾乎失去知覺。這時，一名白發男子脫下鞋子，立即跳入水中，將女子托起。與此同時，一個連接著繩子的救生圈被其他民眾扔向水中。白發男子游向救生圈，在岸上民眾的幫助下，順利將女子救上岸。

重慶中山古鎮，一名女子落水後，路過的史雲森立即跳水救人。（影片截圖）

英國駐重慶總領事館新聞官段新宇介紹，下水救人的白發男子為該領事館總領事史雲森。由於救援及時，後來女子很快恢復呼吸和知覺，已無大礙。史雲森上岸後，得到當地村民的悉心照顧，村民為他找來熱咖啡暖身，找來干衣服換上。史雲森對村民為他提供的照顧表示感謝。

《澎湃新聞》報導指，事發當日是周末，史雲森是獨自一人前往中山古鎮游玩，這也是他第一次到重慶周邊游玩。史雲森說，事情發生得很突然，但他覺得這是應該做的事情，他沒有害怕，也沒感覺水有很冷，唯一的擔心就是錯過救人時機。上岸後看到女孩逐漸恢復了意識，心中一顆石頭終於落地。

據介紹，史雲森今年61歲，已經在中國生活和工作9年，今年11月16日，史雲森正式擔任英國駐重慶總領事館總領事。他曾是一名具有30年豐富經驗的土木工程師，參與過港珠澳大橋建設，閑暇時喜歡藝術創作，熱愛滑雪和騎行，還獲得去年北京國際鐵人三項賽的年齡組冠軍。