雲南威信禁放狗違3次直接捕殺　新例惹議後暫停執行

雲南省昭通市威信縣公安局、住建局等四部門本月13日聯合發《威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》（以下簡稱《通告》），稱城區內禁止遛狗，並採取「一次警告，二次罰款，三次捕殺」的方式執行，引發輿論熱議。 據內媒報道，原定於周五（20日）執行的新規已經暫停執行，待相關犬隻管理措施進一步細化之後再公告實施。有居民認為當局應依法出台政策規範犬隻管理，但「一刀切全部禁止肯定是不行的」。

據早前報道，該《通告》規定市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養。此外，縣城城區內禁止放狗，一旦發現，第1次給予警告；第2次縣城市主管部門將根據《昭通市城市管理條例》第46條之規定，處50元（人民幣，下同）以上、200元以下罰款；第3次聯繫公安機關予以捕殺。另不服從或阻礙執行將受到處罰，構成犯罪會被追究刑責。新例一出隨即引起熱議，有網民指規例過於嚴苛，應該規定飼主文明養狗，而非捕殺狗隻，更直言推行新例是原始人行為。

至周五，威信縣宣傳部門分管負責人證實，原定於當天執行的新規已經暫停執行，縣委縣政府目前正在完善規定細節，初步預計月底再公布執行；又稱威信縣出台犬隻管理規定主要是應部分居民的要求，但承認部分細節確有值得改進之處，將徵集各方意見。據一些狗主透露，威信縣官方日前曾就犬隻管理召開聽證會收集居民意見，犬隻飼養代表、普通市民代表以及社區代表等各方均認為政府應出台政策規範犬隻管理，但應該依法出台政策，絕不能一刀切全部禁止。

另一方面，內媒記者周五走訪威信縣城發現，部分居民仍然在未使用牽引繩的情況下帶狗在公共場所活動，不過未見有大型狗隻無牽引繩上街的情況。同時縣城區扎西大道、愛民路等地有流浪狗出沒，多為未現明顯攻擊性的中華田園犬等小型犬，有附近商戶表示部分流浪狗已在當地生活了多年，主要靠路人投食生存，近年沒有聽說有咬過人的情況。

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此外，從事寵物相關經營的店主張華（化名）表示，他一開始聽說上述犬隻管理新規定後還是比較震驚，甚至有狗主打電話問他這下該怎麼辦，沒想到會一刀切的禁止。張續透露，在當地日前的聽證會上，一些上了年紀的代表還是很反對養狗，擔心小孩子被狗咬到，「我當時就說家長為什麼要讓自己的孩子摸別人的狗？」張進一步稱，負責任的狗主出門要牽繩、處理排泄物，雖然無可否認是有一些不負責任的人，但不能因此就剝奪守規矩的狗主的權利。

家中飼養了一條大型犬的某縣政府部門人員徐波（化名）同樣認為當地出台的政策欠考慮，指不讓遛狗對於狗主來說根本不可能，這樣一刀切太不負責，並認為地方政府在出台規定應該依法處理，「我們當地對於犬隻管理還是起步階段，比如辦理犬隻管理證，公安、城管問了一圈都不知道在哪裏辦」。

（上游新聞）