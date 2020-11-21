【金華火腿原料】力保遺傳資源　浙江首批7隻複製純種金華豬出生

浙江東陽市金華豬保種場內周四（19日）迎來一群新生命，一隻代孕母豬當日順利產下7隻冷凍體細胞複製純種金華豬，是浙江出生的首批複製豬，代表該省地方豬資源保護有了新的技術。 據介紹， 金華豬皮薄骨細，肉質細嫩鮮美，是製作金華火腿的主要原料之一。

該批初來乍到的複製金華豬寶寶活潑好動，其皆為公豬，外表中間白、兩頭烏黑，每隻體重平均1.12公斤，健康況狀良好。就為何要培養複製豬，浙江省畜牧技術推廣與種畜禽監測總站站長陸建定解釋，非洲豬瘟疫情對國內生豬產業產生較大影響，由於地方豬保種均採用活體保護方式，一旦保種場發生疫情，受影響的遺傳資源便會有丟失風險，故必須引入新方式和新技術保護地方豬品種遺傳資源。

自前年起，浙江省農業農村廳和省農科院組建保種技術團隊，並在去年2月到8月於全國組織採集原產浙江的9個地方豬品種耳組織，隨後分離製作1200份體細胞，再凍存於零下196度液氮保存。今年7月，團隊利用1隻去年4月液氮保存的金華豬公豬體細胞，製作了838個複製胚胎，再成功移植到4隻代孕母豬體內，故將來陸續會有更多複製豬寶寶出生。

浙江省畜牧農機發展中心副主任黃立誠介紹，今次成功說明浙江已全面掌握通過遺傳物質長期凍存方式實現地方豬品種遺傳資源保護的方法。從長遠而言，不但可實現大量保存群體遺傳資源，還可以按市場需要培育新品種等。

（澎湃新聞）