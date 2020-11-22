河北囚犯網戀騙財手機來源成疑　省監獄局派員進駐監獄調查

河北唐山市44歲單親母親周慧玲（化名），2014年通過微信結識自稱是該市海港經濟開發區城建局副局長「王小坤」，兩人其後戀愛。王此後不斷要錢，周慧玲前後轉帳逾38萬元（人民幣，下同），直至3年後才揭發男友實為唐山監獄的服刑人員羅榮兵。 周慧玲近日向內地傳媒披露事件，並質疑監獄管理人員對此負有責任，否則服刑人員是不能在監獄內用微信聊天。河北監獄管理局上周六（21日）指，已成立聯合調查組進駐唐山監獄。

報道指，「王小坤」與周慧玲相戀後，不斷以各種理由要錢，包括為疏通官場關係給他人送禮、請客吃飯、在接受組織調查階段醫治傷病，抑或為周女的孩子辦理上學等。直至2016年下半年，周慧玲開始起疑，於是委託在公安局工作的朋友調查，最終揭發「王小坤」是騙子。

「王小坤」之後自稱因職務犯罪服刑，並承認本名為羅榮兵，希望對方可協助他到樂亭縣尋親。羅榮兵於2007年因盜竊罪入獄，2017年1月刑滿獲釋，但一直拒絕與周慧玲會面。周於是借用姪女的微信，以戀愛為目的將他騙出來見面。

雙方同年5月見面，羅榮兵簽下認罪書，承認在獄中詐騙周女，只是希望出獄後有錢做生意，所使用的銀行帳戶是前獄友孫某，及獄友兄長宋某豐名下。不過，他出獄後未能聯繫上孫、宋兩人，有感對不起女方，才自願認罪。羅榮兵同年12月因詐騙罪成，被唐山市路北區人民法院一審判囚8年半，罰款15萬元，並責令需向周女退還23.32萬元。

法院一審判決認定羅榮兵是在服刑期間用手機實施詐騙，但未闡明作案使用的手機來源。周慧玲表示，羅榮兵曾交代他在獄內的崗位是炊場，管理相對較鬆，但她認為炊場屬於監獄範圍，羅連續3年內能接觸手機，獄警是負有不可推卸的責任，「起碼存在失職或玩忽職守」。

周慧玲續稱，作為案件受害人，卻未有收到當年法院的開庭通知，至今未收到任何退款。法院判決後，她不斷向唐山監獄、河北省監獄管理局、政法委等有關部門控訴，惟唐山監獄僅回覆稱「實施詐騙用的手機係由外來工作人員進入炊場時帶入的，獄警對此並不知曉」。

（綜合報道）