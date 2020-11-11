【照騙】湖南男向網戀女友轉帳32萬元　見面驚悉對方體重百多公斤

湖南株洲男子小劉去年11月在網上玩遊戲時結交了一名「靚女」張某，日復一日的交流之下，雙方很快發展成了戀人關係，期間小劉向張某轉帳了32萬元（人民幣．下同）。 直到兩人在現實世界中相見，小劉才看到張某真實的樣貌——體重達100多公斤（200多磅）。小劉這才恍然大悟，張某網上的照片原來都是假的，這場甜蜜的戀愛竟是一場「網戀騙局」 。

張某在朋友圈發布的照片，都不是她的真面目。（株洲晚報）

據瀟湘晨報報道，今年29歲的小劉一直單身，家人催促他找婚戀對象。去年11月，他在網絡遊戲中結識女網友張某，兩人在遊戲中結為「夫妻」，隨後還互加微信。小劉說，張某在朋友圈發布的「自拍」，無一不是皮膚白淨、身材纖細、打扮時髦的靚照，還說自己正在準備出國留學。

很快，兩人陷入熱戀。期間，張某多次以生病、沒生活費、沒錢交房租等理由，向小劉索要錢財。但小劉多次提出視像聊天和見面請求時都被拒絕。

今年2月，張某向小劉求助，稱父母出車禍了，急需一筆救命錢。小劉立即在網貸平台借款20餘萬元，轉帳給張某。張某向他表示，這筆錢算是「彩禮錢」。可當小劉再次提出見面時，還是遭到拒絕，終於讓他心生疑竇。

現實中的張某，體重達200多磅。（株洲晚報）

經多方打探，今年3月，小劉找到張某在江蘇的住址，於是登門拜訪，映入眼簾的竟是一名體重達100多公斤的女子，令他直呼崩潰：「比我還要『魁梧』」。更讓小劉氣憤的是，張某所說的個人和家庭情況全部都是假的。由於張某不願退還費用，小劉最終決定報警。接到報案後，荷塘警方近日將張某傳喚到案。

經查，張某今年22歲，沒有固定工作。為了籌集生活費和房租，從去年開始，她就在網上盜用「美照」發布在朋友圈，向小劉騙取錢財。她表示：「剛開始我只是想試試，沒想到他對我的身份深信不疑，還動了真感情。」同一時間，小劉還與其他2名男子保持「戀愛關係」，累計涉案金額超過40萬元。目前，張某因涉嫌詐騙罪被警方依法刑拘。

（瀟湘晨報）