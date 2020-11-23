四川黃龍景區鈣華灘遭遊客亂踩　​專家：沉積上萬年幾乎無法修復

內地近日網傳一段不文明旅遊片段，在四川阿壩州松潘縣的黃龍風景名勝區內，多名遊客翻越護欄，踩踏有上萬年歷史的五彩池鈣華灘。有專家指，鈣華景觀十分脆弱，一旦被破壞幾乎無法修復。事件引起各界關注，網民怒斥有關人士素質差，要求將涉事者列入全國景區黑名單。 黃龍風景區管理局周日（22日）公布，經查，部分遊客擅自翻越護欄進入鈣華保護地帶拍照，景區巡護人員發現後立即上前制止，但目前無法確定涉事遊客身份，有待進一步調查。局方呼籲廣大遊客在遊覽時應遵守景區相關規定，文明旅遊。

四川省地礦局108地質隊副隊長李德華表示，鈣華灘是由富含有大量礦物質的水體，以碳酸鈣為主，或者含有少量碳酸鎂，從地下溢出地表，在溝道或斜坡地表等一定範圍內發生的一種化學沉澱，沉澱後就形成鈣華。鈣華灘則是由大量鈣華堆積形成的自然景觀。

他解釋，鈣華的形成不僅需要嚴格複雜的自然條件，形成速度亦十分緩慢，每年最多形成幾毫米；鈣華十分脆弱，甚至用手指一碾就能粉碎，根本無法承受一個成年人的體重，所以一旦遭破壞，幾乎無法修復。

黃龍風景區管理局指，事發於上周三（18日）下午約4時半，部分遊客不顧景區警示牌，擅自翻越護欄進入鈣華保護地帶拍照。當時，黃龍景區環衛人員正在其責任段內巡護、清理垃圾，當巡護到距離事發地100 多米處發現違規拍照的遊客，隨即上前制止並勸導他們離開保護區，返回景區遊覽棧道繼續遊覽。

為確保景區生態環境得到有效保護，景區按照每人100至200米的責任段劃分，共安排169名環衛巡護員全天候移動巡護。同時，景區的遊覽棧道絕大部分裝有護欄，並在遊客容易偏離遊覽線路的地點設置「禁止進入」、「請勿翻越護欄」等警示牌及提示標語。

景區表示，黃龍景區以鈣華沉積地貌奇異而譽滿國內外，其鈣華沉積年代可上溯3萬年，且至今仍沉積不斷，具有很高的科學和美學價值。同時，黃龍景區是世界生物多樣性熱點地區之一，區內擁有豐富而珍稀的生物資源，希望遊客在遊覽期間自覺保護好景區的生態資源和環境，遵守景區規定。

（綜合報道）