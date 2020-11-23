湖北9旬老婦被抱起做人臉識別　網民：應為特殊人群提供照顧政策

內地人臉識別技術應用愈來愈廣泛，除用於乘搭交通工具、購物付款上，市民到銀行亦可以「刷臉」取款。惟內地網民爆料稱，湖北隨州廣水市一名94歲老婦，日前到銀行激活社保卡時，因其行動不便，竟被人抬起在機器前勉強進行人臉識別。 事件引起網民熱議，認為應對特殊人群提供照顧政策。涉事的農業銀行廣水市支行上周六（21日）回應稱，工作人員事後已趕到涉事長者家中致歉，該行對此表示誠摯的歉意，將展開專項整治行動，提升服務質量。

網傳片段顯示，老婦年歲已高行動不便，不方便操作；她其後被人抱起，膝蓋彎曲，勉強進行人臉識別，整個過程十分吃力。

農業銀行廣水市支行發布情況說明，指該行高度重視，得悉事件後立即調查核實。經查，該名老婦上周五（20日）下午2時許，在兒子、兒媳的陪同下，到距離家中約300米的廣水市支行辦理激活社保卡金融功能的業務，在工作人員引導，以及其兒子、兒媳的協助下完成認證。

農業銀行廣水市支行就事件致歉。（網絡圖片）

網民表示，工作人員應向長者提供高椅或到人工櫃檯辦理。另有人指，銀行要求12月前激活社保卡，否則不能領取退休金，卻未有考慮獨居老人、行動不便長者的情況，提出若有特殊情況是否可委託街道辦幫助，或工作人員上門辦理。

（綜合報道）