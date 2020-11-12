上海老婦與醫院殯儀館拉鋸長達17年　只為取出病逝愛子遺體安葬

上海婦人胡月琴的兒子，2003年因病於上海交通大學醫學院附屬新華醫院（下稱新華醫院）逝世，死時年僅20歲。 然而一家的悲痛卻未止，由於胡月琴無力償還12.4萬元（人民幣．下同）的醫療費，院方一直不開具死者的「死亡證明」，更曾將胡月琴夫婦告上法庭。直至去年1月，經上海市衛健委發函，胡月琴終於取得兒子的死亡證明複印件，但多年之下，屍體冷凍保管費已累積近20萬元，她還是無力將兒子遺體接出來。 至近日，內媒曝光事件後，終於有好心人同情胡月琴的遭遇，給她捐助了20萬元讓其到殯儀館取出遺體進行安葬，這場長達17年的「拉鋸戰」才得以落幕。

胡月琴現年68歲，是同濟大學印刷廠的退休職工。2003年4月3日，正在上大學、風華正茂的其子李奇樂突然肚痛，於是到新華醫院看病，很快就被確診為急性重症胰腺炎。不出幾天，李的病情惡化，專家連夜進行手術又切開氣管，但經過多次手術，他還是在53天後撒手人寰。

李奇樂當年的學生證。（紅星新聞）

愛子去世後，胡月琴夫婦悲痛不已，但是也沒有多想，按程序第一時間找醫院開《居民死亡醫學證明書》，但卻總是拿不到。後來醫院告知胡月琴需要將拖欠的12.4萬元醫療費結清才能拿到死亡證明，但為了給兒子治病，胡月琴耗盡全部積蓄，前後已花了40多萬元，包括26萬已支付的醫藥費及15萬平時購買藥品和血濾費的費用，這其中26萬還包括了同濟大學師生和小區業主的捐款，她真的沒錢再支付欠款。

胡月琴曾多次給院長寫信，承諾會盡快把欠費還上，但還是無果，而沒有死亡證明就代表不能銷戶，不能拿到火化證明，也就不能安葬，這令胡月琴夫婦痛苦，甚至令他們慢慢對醫院的憤怒變成了懷疑，如質疑醫院開刀是否太早、為何一直拖着不照CT、為何院方多次拒絕家屬提出的轉院要求等。

胡月琴於是給相關部門寫信，舉報「新華醫院醫療殺人」。不過院方否認醫療事故，於2003年9月將胡月琴夫婦告上法庭，要求支付所欠醫療費，並在一審、二審都勝訴。但事後楊浦區人大常委會發函稱，為免矛盾激化，暫緩法院對判決的執行。

事件眨眼過去十多年，2016年，由於老伴突發心梗去世，胡月琴感到措手不及，並慨嘆自己也日漸衰老，只有盡快完成兒子後事才能安心的離開。為此，她決定改變思路，不再執意認定醫院醫療殺人，而是只想討要死亡證明。

最後經多次到上海市信訪辦反映，胡月琴終在去年1月取得兒子死亡證明複印件，但由於高昂的屍體冷凍保管費，她還是無力將兒子接出來安葬。

一切又回到原點後，胡月琴認為，高昂的屍體冷凍保管費是新華醫院不給死亡證明造成的，所以醫院應該負責，於是她請了一位律師，又開始新一輪的維權，訴求包括要求相關單位告知當年涉事醫生的行政處理結果；要求對拒不出具死亡證明造成李奇樂至今未能火化的責任人追究過錯責任；要求醫院承擔李奇樂的屍體冷凍保管費。

院方工作人員則向內媒回應表示，當年負責的相關醫護人員已經離開，不知道具體發生了什麼；又稱之所以一直沒有給死亡證明，是因這些年胡月琴經常不是親自來找醫院溝通，而是通過別的部門，繞了很多彎路，「中間很長一段時間，她甚至沒聯繫過醫院，所以沒辦法給她」。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院。（紅星新聞）

幸曙光未有再隔多年才出現，胡月琴周三（11日）透露，已有同情她遭遇的好心人捐出了20萬元，讓其到殯儀館取出兒子遺體，進行安葬。翌日，胡月琴到寶山區殯儀館辦理手續，希望盡快讓兒子入土為安，稱：「兒子在裡面躺了17年，這17年我每天都會想他，好幾次夢到他小時候的樣子，對着我笑。」

胡又稱，她和新華醫院的糾紛引發關注後，街道社區平安辦工作人員曾到她家了解情況，惟醫院始終沒聯繫她。對於日後的打算，她稱會等處理完兒子的後事再去考慮。

（紅星新聞）