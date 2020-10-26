【好人好報】浙江老婦逾百萬遺產鄰居分一半：其曾照料老婦30載

浙江寧波一座村莊的孤寡老婦蘇美雲3年前駕鶴西去，直至近日突然冒出一筆價值逾百萬元（人民幣．下同）的遺產，而遺產的一半竟被與她毫無血緣關係的鄰居徐惠明收入囊中，事件令人丈二和尚摸不著頭。 不過，看似離奇的故事背後其實「有洋蔥」，內媒報道稱，徐惠明曾悉心照料蘇美雲30年時間，甚至將她接回自家居住，而蘇美雲晚年到安養院居住亦是由徐惠明出資，寧波江北法院考慮上述情況，認為徐惠明應獲半數財產，而這樣的意見也獲村民紛紛支持。

徐惠明照顧蘇老太（圖中）30載，故事令不少網民大呼感動。（一點資訊）

《人民日報》報道稱，徐惠明與蘇美雲是幾十年的鄰居。蘇老太早年喪夫，膝下無兒女，雖然有一遠在外地的姪子，但老太不願離鄉背井，寧願獨自生活。於是，徐惠明便常常幫蘇老太做一些力所能及的事。

1990年代初，見老太居所年久失修，徐惠明便將她接回自家同住，這一住就是十幾年光陰。2008年，徐惠明家房子遭遇拆遷，他便決定出錢為蘇老太租房，並經常看望老人，每逢佳節更是細心周到，抽出時間陪老人聊天。就這樣，蘇老太跟老徐一家像親人一樣相處，幾十年如一日。

2012年起，蘇老太由於體弱多病、行動愈加不便，需要專人照顧護理。徐惠明與村支書洪秋國商量後，將蘇老太送到養老院安享晚年，費用由徐惠明自掏腰包。期間有關老太的任何事務，徐惠明總是隨傳隨到，對老太的態度也始終親切耐心。

蘇老太生前曾與徐惠明立約，將其過世後名下所有財產交徐惠明繼承，但蘇老太未在協議上簽署。2016年，92歲蘇老太與世長辭，徐惠明按當地風俗為她操辦後事、購置墓地。翌年，蘇老太生前申請的80平方米用於建房的宅基地終於獲批，而這塊土地今年年初又面臨拆遷，如何處理從天而降的過百萬元補償款，成為村中一大熱話。

寧波江北法院法官指，按規定這筆遺產無人繼承，應歸集體所有，但徐惠明照顧老太多年，應予褒揚，符合法律規定的扶養較多情節，因此可分得一半遺產。上述意見獲得村民紛紛支持，蘇美雲的姪子也表示同意。10月22日上午，在法院見證下，村委會對蘇美雲老人的財產進行分配：徐惠明分得40平方米；村集體佔28平方米；蘇偉巨分12平方米，相應拆遷款歸各自所有。

事件感動不少網民，紛紛表示「好人有好報」，也有人表示，村委會和老太姪子也善解人意，相關各方都「人情味十足」：

「三十年，足以證明不是意有所圖，這是好人應得的」 「村委、好鄰居、姪子都不錯」 「遠親不如近鄰，付出了沒有想過回報的三十年，不容易。」 「村委會也是做了實事」 「養育之恩大於天」

（綜合報道）