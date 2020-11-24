廣州家長偽造「血衣」稱女兒遭老師體罰　尋釁滋事罪成判緩刑2年

廣東廣州市方圓實驗小學今年5月傳出，有老師體罰哮喘學生至吐血搶救，惟事件之後反轉，網傳的血衣、帶血鞋子等照片是該校學生母親劉某所偽造。 廣州市白雲區法院上周五（20日）公開開庭審理，裁定劉某犯尋釁滋事罪成，判囚1年半，緩刑2年。

劉某去年12月認為其6歲女兒在學校受到體罰，先後在班級微信群、朋友圈及微信簽名處發布詛咒、辱罵、威脅老師的言論及圖片。今年3月，劉某在微博持續編造女兒被老師體罰，以及被老師索要6萬元照顧費、收取高檔禮品等，並在5月30日發微博聲稱女兒被班主任體罰致吐血，並上傳血衣、鞋子等照片，又稱女兒因發高燒引發神經受損，導致有手抖等後遺症。

為了炒作並提高網絡關注度，劉某向馬某（已判刑）支付760元人民幣，購買微博增加粉絲、點贊及轉發等服務，馬某其後將該業務向一個非法網絡平台轉讓，致該微博帖文被轉發140萬餘次，「#廣州一小學體罰哮喘兒童至吐血搶救#」微博熱搜被網友閱讀5.4億次，討論19.6萬次，引發網絡及公共秩序嚴重混亂。

法院認為，劉某在信息網絡上散布虛假信息，起哄鬧事，嚴重擾亂公共社會秩序，其行為已構成尋釁滋事罪。鑑於她犯罪後自首，且認罪認罰，可以從輕處罰，遂作出上述判決。

法官指出，兒童被體罰、被霸凌一直是廣受關注的話題，家長遇到不公或冤屈，在網上求助亦是常見做法。惟網絡求助應遵循基本的規則和底線，盡量確保事實的真實準確，不能為達成一己之私，就惡意編造、誇大事實，甚至是僱請他人進行網絡炒作，誤導公眾。

（綜合報道）